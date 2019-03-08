Русская фигуристка зажгла на Универсиаде! Но японка круче
Станислава Константинова идет второй после короткой программы, Сотскова — седьмая.
Станислава Константинова идет второй после короткой программы, Сотскова — седьмая.
Вряд ли для
Константинова вышла на лед «Платинум Арены» одной из первых. И сразу задала высокую планку, показав очень чистую программу. Справедливости ради, контент по сравнению с прошлыми стартами был слегка упрощен (риттбергер вместо флипа), но общего впечатления это никак не испортило. Все элементы были исполнены на отличном уровне. Вплоть до последней разминки Стася удерживала лидерство, став в промежуточном протоколе второй.
— Довольна прокатом, оценками. Все прыжки получились легко, хорошо показала эмоции. Рада, что смогла подарить болельщикам хорошее катание. После чемпионата Европы мы поняли, что надо
Мария Сотскова максимально усложнила себе задачу, даже не отобравшись в сильнейшую разминку.
— Не получился каскад. В целом прокат плохой. Почему — не могу объяснить. Буду анализировать, готовиться к произвольной. Для меня задача на Универсиада — кататься чисто. Почему в этом сезоне выступать стало сложнее? Выросла эмоционально и физически.
Ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева занимает четвертое место. В самом начале своего выступления фигуристка упала с тройного лутца, но со всеми остальными элементами справилась. По компонентам Элизабет проиграла только Маи Михаре. А в произвольной программе будет пробовать прыгнуть четверной сальхов.
— Недовольна своим выступлением
Выиграла короткую программу японка Маи Михара, исполнившая самый сложный контент среди всех участниц. Как по технике, так и по компонентам сегодня ей не было равных. Однако в произвольной программе все может измениться. Да, шансы улучшить свои позиции у россиянок не такие высокие, как хотелось бы. Но нет сомнений, фигуристки сделают все возможное, чтобы порадовать болельщиков.