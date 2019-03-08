Русская фигуристка зажгла на Универсиаде! Но японка круче

Источник: Sport24

Вряд ли для кого-то станет открытием тот факт, что Елизавета Туктамышева изначально была в списке участников Универсиады. Однако после финала Кубка России Лизу из состава исключили, ее заменила Мария Сотскова. Когда в ФФКР объявили, что на ЧМ в Сайтаму отправится Евгения Медведева, болельщики стали надеяться, что Туктамышева все-таки доедет до Красноярска. Но чем ближе была Церемония открытия, тем меньше становилось шансов на обратную рокировку. В итоге, все осталось как есть: Туктамышева работает над усложнением программы и готовится к командному ЧМ, а Мария Сотскова вместе со Станиславой Константиновой будут пробовать спасти не совсем удачный сезон.

Константинова вышла на лед «Платинум Арены» одной из первых. И сразу задала высокую планку, показав очень чистую программу. Справедливости ради, контент по сравнению с прошлыми стартами был слегка упрощен (риттбергер вместо флипа), но общего впечатления это никак не испортило. Все элементы были исполнены на отличном уровне. Вплоть до последней разминки Стася удерживала лидерство, став в промежуточном протоколе второй.

— Довольна прокатом, оценками. Все прыжки получились легко, хорошо показала эмоции. Рада, что смогла подарить болельщикам хорошее катание. После чемпионата Европы мы поняли, что надо что-то менять, и изменили короткую и произвольную программы.

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Мария Сотскова максимально усложнила себе задачу, даже не отобравшись в сильнейшую разминку. Из-за падения с лутца ей пришлось прикреплять к тройному риттбергеру двойной тулуп, двойной аксель много бонусов не принес. Да, почти за все другие элементы Сотскова получила четвертый уровень, но в итоге не смогла набрать и 60 баллов.

— Не получился каскад. В целом прокат плохой. Почему — не могу объяснить. Буду анализировать, готовиться к произвольной. Для меня задача на Универсиада — кататься чисто. Почему в этом сезоне выступать стало сложнее? Выросла эмоционально и физически.

Ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева занимает четвертое место. В самом начале своего выступления фигуристка упала с тройного лутца, но со всеми остальными элементами справилась. По компонентам Элизабет проиграла только Маи Михаре. А в произвольной программе будет пробовать прыгнуть четверной сальхов.

— Недовольна своим выступлением из-за падения на первом прыжке. Почему упала? Просто, так случилось. После падения в программе все идет немного по-другому. Буду ли я пытаться в произвольной исполнить четверной сальхов? Да, буду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yPfD2TnTEVI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.