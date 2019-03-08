Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
ТАСС, 8 марта. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
ТАСС, 8 марта. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
14-летняя спортсменка получила за свой прокат 72,86 балла. Второй идет другая россиянка 14-летняя Александра Трусова (72,49), третьей — 16-летняя американка Тинь Цуй (67,69). Еще одна представительница России 14-летняя Ксения Синицына с результатом 66,52 балла занимает четвертое место.
Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), юниорам запрещается исполнять в короткой программе элементы повышенной сложности, к которым относятся тройной аксель и четверные прыжки. Трусова владеет тремя видами прыжков в четыре оборота (лутц, сальхов и тулуп), Щербакова в нынешнем сезоне вставляет в произвольную программу один вид четверного прыжка — лутц.
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Трусова является победительницей прошлогоднего мирового первенства, также в ее активе победа в финале юниорского
Произвольную программу девушки представят в субботу. Юниорский чемпионат мира завершится 10 марта.