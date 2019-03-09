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00:18 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Савосин стал вторым на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

ТАСС, 9 марта. Российский фигурист Роман Савосин занял второе место на юниорском чемпионате мира, который проходит в Загребе. 19-летний фигурист по итогам короткой и произвольной программ набрал 229,28 балла.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем стал американец Томоки Хиватаси (230,32), третье место у итальянца Даниэля Грассля (224,67). Россиянин Артур Даниелян стал четвертым (220,68), Петр Гуменник — 10-м (212,14). Победитель юниорского финала Гран-при текущего сезона канадец Стивен Гоголев, имеющий также российское гражданство занял пятое место (220,66).

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Савосин является победителем и бронзовым призером этапов юниорского Гран-при сезона-2016/17, в финале турнира того сезона он стал четвертым. В текущем сезоне он занял третье место на юниорском чемпионате России.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию завершится 10 марта.

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