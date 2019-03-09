Россиянин Савосин стал вторым на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

Победителем стал американец Томоки Хиватаси (230,32), третье место у итальянца Даниэля Грассля (224,67). Россиянин Артур Даниелян стал четвертым (220,68), Петр Гуменник — 10-м (212,14). Победитель юниорского финала Гран-при текущего сезона канадец Стивен Гоголев, имеющий также российское гражданство занял пятое место (220,66).

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