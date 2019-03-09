Российские фигуристы завоевали бронзу в синхронном катании на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская команда «Татарстан» заняла третье место по итогам короткой и произвольной программ в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская команда «Татарстан» заняла третье место по итогам короткой и произвольной программ в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмены набрали 218,22 балла. Золото завоевал финский коллектив Team Unique (228,79). Серебро на счету еще одной финской команды — Marigold Ice Unity (224,97). На четвертой позиции расположился российский коллектив Dream Team (119,32).
В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 80 медалей — 28 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−3−4). На третьей строчке теперь располагается сборная Финляндии (2−2−5).
Универсиада завершится 12 марта.