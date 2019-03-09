Российские фигуристы завоевали бронзу в синхронном катании на Универсиаде

Российские фигуристы завоевали бронзу в синхронном катании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская команда «Татарстан» заняла третье место по итогам короткой и произвольной программ в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске.