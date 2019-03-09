Константинова взяла бронзу в одиночном катании на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном катании на зимней Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном катании на зимней Универсиаде в Красноярске.
Константинова, которая шла второй после короткой программы, набрала в сумме за свое выступление 205,91 балла.
Победительницей соревнований стала японка Маи Михара (220,68), серебряную медаль завоевала Елизавета Турсунбаева из Казахстана (214,77).
Еще одна россиянка Мария Сотскова (170,20) заняла седьмое место.