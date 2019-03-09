Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Енисей
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леганес
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс8
Монреаль Канадиенс2
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз1
Виннипег Джетс8
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
12Самые красивые спортсменки Универсиады
8«Порту» выбил «Рому» из Лиги чемпионов
12:56 (мск), источник: Р-Спорт

Константинова взяла бронзу в одиночном катании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном катании на зимней Универсиаде в Красноярске.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Константинова, которая шла второй после короткой программы, набрала в сумме за свое выступление 205,91 балла.

Победительницей соревнований стала японка Маи Михара (220,68), серебряную медаль завоевала Елизавета Турсунбаева из Казахстана (214,77).

Еще одна россиянка Мария Сотскова (170,20) заняла седьмое место.

 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Теперь она достигла всего. Кузьмина сломала проклятие ЧМ
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
«Тампа» Кучерова и Василевского стала первым участником плей-офф
Три передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на Универсиаде
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь