Российские фигуристы завоевали два золота на Универсиаде в Красноярске

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В женском одиночном катании бронзу завоевала Станислава Константинова, набравшая по сумме двух программ 205,91 балла. Первое место заняла японка Маи Михара (220,68), второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77). Россиянка Мария Сотскова заняла седьмое место (170,20).

В нынешнем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России в Саранске, опередив всех взрослых участниц турнира (пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная), на чемпионате Европы Константинова снова стала четвертой, и сама себе спортсменка за этот сезон поставила именно «четверку».

Константинова признала, что ехала в Красноярск за золотом, как и всякий спортсмен, но бронза Универсиады — дорогая для нее медаль. «Я доказала себе, что я могу», — рассказала Константинова после турнира.

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Мужчины — также без золота

В мужском одиночном катании Россия на Всемирных студенческих играх также осталась без золота. Чемпионом Универсиады стал итальянец Маттео Риццо с результатом 273,54 балла. Россиянин Максим Ковтун (259,49) завоевал серебро, третье место занял Морис Квителашвили (258,02) из Грузии. Россиянин Александр Самарин — четвертый (246,20), Андрей Лазукин — пятый (245,73).

Выступление Ковтуна в Красноярске, с одной стороны, можно было бы назвать неудачным — он, чемпион России, уезжает домой с серебром домашних Студенческих игр. С другой — после провального чемпионата Европы в Минске прокаты Ковтуна выглядели куда более уверенными.

Сам фигурист рассказал ТАСС, что «минский провал» для него был достаточно сильным ударом, который он до сих пор до конца не пережил. «Надеюсь, Универсиада и серебряная медаль, завоеванная в Красноярске, настроят меня на позитивный лад», — рассказал фигурист. К чемпионату мира в Сайтаме, который стартует уже 18 марта, позитивный настрой будет для Ковтуна как нельзя кстати.

Отличную разведку боем прошел в Красноярске и серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин. Медали соревнований он не завоевал, однако попробовал в Красноярске сделать тот контент, что запланировал выполнить в Японии — два четверных прыжка в короткой программе и три в произвольной.

Не все получилось, но бесценный соревновательный опыт в новой по качеству программе Самарин приобрел.

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Бразильская жара на льду Сибири

Яркими звездами турнира, несмотря на последние места в турнирной таблице, стали бразильские спортсмены Ана Карла Декоттиньес и Лаерте Руан де Оливейра де Лима. Де Лима стал последним из 26 участников короткой программы, заработав за прокат 12,41 балла (1,71 — за технику, 10,70 — за компоненты). Декоттиньес также заняла последнее место и получила 8,21 балла (1,97 — за технику, 7,24 — за компоненты).

Несмотря на такую, казалось бы, неудачу, за два дня после их прокатов видео с выступлениями фигуристов просмотрели уже несколько десятков тысяч человек, и это только в YouTube. Оба спортсмена, представляющие Бразилию, где фигурным катанием занимаются лишь единицы, какое-то время назад и помыслить себе не могли о возможности выступить перед огромной аудиторией, но Универсиада подарила им такую возможность. Как признались фигуристы, Всемирные игры в Красноярске помогли реализовать их мечты.

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«Мы должны быть сильными, чтобы кататься, чтобы доказывать любовь к нашему виду спорта. Я горжусь, что приехала сюда, горжусь своим выступлением, и знаю — нами также гордятся и на родине, в Бразилии», — сказала Декоттиньес.

Фигуристка Константинова, обсуждая с ТАСС выступления бразильцев, призналась: «Я искренне восхищаюсь такими людьми. Когда у меня что-то не получается на тренировках, когда мне тяжело и грустно, я часто думаю о таких ребятах. Они готовы отдать все, чтобы поехать на соревнования, чтобы заниматься фигурным катанием, хотя у них зачастую таких возможностей нет. В такие моменты мне становится стыдно за свою слабость».

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Выжить и победить

В соревновании спортивных пар россиянам удалось занять весь пьедестал Универсиады — чемпионами стали Алиса Ефимова и Александр Коровин, по сумме короткой и произвольной программ набравшие 171,01 балла. Серебро и бронзу также выиграли российские пары — Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (169,99), а также Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (151,78) соответственно.

Участие в турнире Ефимовой и Коровина, победителей Кубка России 2018 года, в Универсиаде было под вопросом из- за травмы партнерши. Во время прокатов спортсменке было больно приземляться с прыжков, однако теперь спортсмены не жалеют, что все-таки решились выступить, выложились на все сто процентов и теперь имеют в своем послужном списке золото Всемирных студенческих игр.

Практически аналогичная ситуация сложилась и с российским дуэтом Бетина Попова / Сергей Мозгов, которые в итоге стали победителями Студенческих игр в танцах на льду. Партнерша также выступала на турнире с травмой на заморозке и обезболивающих, а за неделю до старта фигуристка была настолько не уверена в прокате, что морально чуть не сорвалась из-за страха подвести команду.

«Было безумно тяжело, но все-таки непередаваемо — мы закончили, мы доехали, и, хотя настрой был просто “выжить”, мы выиграли», — рассказал Мозгов.

По сумме за ритмический и произвольный танцы Попова и Мозгов набрали 183,01 очка. Второе место заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин, набравшие 181,33 балла, третьими стали французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23). Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли пятое место (166,82).

В соревновании команд по синхронному катанию еще одну медаль в копилку российской сборной — бронзу принесла команда «Татарстан». Спортсмены набрали 218,22 балла. Золото завоевал финский коллектив Team Unique (228,79). Серебро на счету еще одной финской команды — Marigold Ice Unity (224,97). На четвертой позиции расположился российский коллектив Dream Team (119,32).