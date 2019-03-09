Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кардифф Сити0
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер0
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леганес
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д0
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург1
Герта0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА1
Рубин0
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас1
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес1
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов4
Енисей0
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
10.03
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
10.03
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
10.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
10.03
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
10.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
10.03
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.03
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
10.03
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс8
Монреаль Канадиенс2
Все события
Фоторепортажи
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
24«Спартак» — СКА. Это финиш
17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева оказалась популярнее Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева стала самой популярной спортсменкой России, согласно рейтингу «Медиалогии». Полный список самых популярных женщин страны доступен на сайте компании.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Эксперты «Медиалогии» опирались на данные по упоминаниям персоналий в СМИ. Лидером среди спортсменок стала Медведева, расположившаяся на 15-м месте медиарейтинга. Олимпийская чемпионка Алина Загитова на 20-м месте. Ее тренер Этери Тутберидзе занимает 29-е место.

22 февраля Медведева одержала победу в финале Кубка России. Успех стал первым для фигуристки с тех пор, как она приступила к тренировкам с канадским специалистом Брайаном Орсером. Результат позволил Медведевой попасть в заявку сборной России на чемпионат мира, что вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков и экспертов.

На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова опередила Медведеву, завоевав золотую медаль в одиночном катании. В мае 2018-го Медведева покинула их общего тренера Тутберидзе и отправилась в Канаду.

Фигуристка Евгения Медведева включена в основу сборной России на чемпионат мира
Во время загрузки произошла ошибка.
28 февраля© Ньюстюб
 «Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»
Видео: норвежские лыжники поглумились над россиянами
Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе
Источник: Гвардиола займет пост главного тренера «Ювентуса»
«Удержаться будет тяжело»: почему не верят в Большунова
Российские фигуристы выиграли два золота на Универсиаде
СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь