Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
ЗАГРЕБ, 9 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.
ЗАГРЕБ, 9 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.
Трусова, занимавшая после короткой программы второе место, стала лучшей в произвольной, набрав в сумме 222,89 балла. Серебро выиграла другая россиянка Анна Щербакова (219,94), третьей стала американка Тин Цуй (194,41).
Еще одна представительница России Ксения Синицына (188,84) — 4-я.