Инопланетные гостьи. Трусова и Щербакова устроили шоу на чемпионате мира

Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс2
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
9.03
Колорадо Эвеланш3
Баффало Сэйбрз0
Футбол. Зарубежный
9.03
Хетафе2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
9.03
Кьево1
Милан2
Футбол. Зарубежный
9.03
Амьен2
Ним1
Футбол. Зарубежный
9.03
Дижон1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
9.03
Монако1
Бордо1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
9.03
Манчестер Сити3
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
9.03
Майнц0
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
9.03
Барселона3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
9.03
Парма1
Дженоа0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
9.03
Страсбур2
Лион2
Биатлон. Биатлон
9.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
9.03
Атлетико1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
9.03
Кардифф Сити2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.03
Хаддерсфилд0
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
9.03
Лестер3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
9.03
Ньюкасл Юнайтед3
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
9.03
Саутгемптон2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
9.03
Бавария6
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
9.03
Боруссия Д3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
9.03
РБ Лейпциг0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
9.03
Фрайбург2
Герта1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
9.03
ЦСКА3
Рубин0
Футбол. Зарубежный
9.03
Кристал Пэлас1
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
9.03
Алавес1
Эйбар1
Футбол. Премьер-лига
9.03
Крылья Советов4
Енисей0
Все события
Фоторепортажи
10Состав сборной России на юношеском ЧМ по фигурному катанию
7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Инопланетные гостьи. Трусова и Щербакова устроили шоу на чемпионате мира

Россиянка Александра Трусова стала чемпионкой мира среди юниорок.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира среди юниоров. Девушки. Итоговое положение

1. Александра Трусова (Россия) — 222,89 (72,49+150,40)
2. Анна Щербакова (Россия) — 219,94 (72,86+147,08)
3. Тин Цуй (США) — 194,41 (67,69+126,72)
4. Ксения Синицына (Россия) — 188,84 (66,52+122,32)
5. Юна Шираива (Япония) — 185,46 (62,08+123,38)
6. Юн Ю (Корея) — 178,82 (55,62+123,20).

Феерическое выступление учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анны Щербаковой — в произвольной программе стал украшением чемпионата мира среди юниоров в Загребе. Это было настоящее шоу, в котором на двоих 14-летние россиянки исполнили четыре четверных прыжка. Победила та, у которой был более сложный технический контент.

Трусова с тулупами

В нынешнем сезоне борьбу среди девушек-юниорок вели между собой три ученицы Этери Тутберидзе. Александра Трусова с феноменально сложным прокатом произвольной программы выиграла чемпионат страны среди юниоров в Перми, Алена Косторная с красивейшим катанием победила в финале юниорского «Гран-при» в Ванкувере, а Анна Щербакова стала чемпионкой России среди взрослых, совместив сложность и красоту.

Финальная разборка должна была состояться в Загребе, но Косторная в столицу Хорватии не приехала из-за травмы. Трусова и Щербакова устроили настоящую дуэль, так как никто другой по уровню катания не мог встать рядом с этими невероятно крутым фигуристкам. Разница в 0,37 балла после короткой программы обещала максимальный риск со стороны обеих в произвольной.

Александра, чемпионка мира среди юниорок-2018, вышла на лед перед единственной соперницей. И пошла на максимальную сложность. Четверной лутц и два четверных тулупа, один из которых в каскаде — такое могут повторить от силы пять-шесть взрослых фигуристов в мире. Правда, лутц, на приземлении с которого Трусова упала, судьи после просмотра сочли недокрученным и снизили базовую стоимость на пару баллов, так что итоговая оценка получилась как за средне выполненный двойной аксель.

Кажется, Трусовой уже мало было трех с половиной юниорских минут (у взрослых программа длиннее), и она очень торопилась сделать все, что планировала. Но четверные тулупы были безупречными, а помарки на каскаде из лутца и риттбергера и флипе оказались именно помарками, а не ошибками. 150,40 балла — такую оценку в юниорских турнирах на международном уровне не получал еще никто.

Щербакова с лутцем

Щербакова катала последней и сделала все, что было в ее силах. Чего стоит только четверной лутц, с которого чемпионка России выехала — пусть и с помаркой, но выехала. Все остальное было сделано на хорошие плюсы. Само катание Анны со сложнейшими заходами на прыжки и такими же выездами было просто безупречным. Но сложности контента ей чуть не хватило, чтобы претендовать на победу.

Странно говорить такое про фигуристку, которая исполнила четверной лутц, но ведь была и другая, которая вообще пошла на три четверных. Щербакова стала второй, уступив в общей сложности менее трех баллов. В Саранске на чемпионате России она обыграла Трусову с разницей в 0,07 балла, так что Александра взяла реванш. И сохранила звание чемпионки мира среди юниорок второй год подряд. Ранее такое удавалось только Елене Радионовой.

Космический уровень

Занять в Загребе весь пьедестал полностью россиянкам не удалось. Ксения Синицына, в последний момент заменившая Алену Косторную, в борьбе с американкой Тин Цуй осталась четвертой. Но, кажется, в прокате россиянки судьи заметили все помарки, тогда как американке многое простили и наградили хорошими компонентами. Кстати, до Цуй из американских юниорок призером становилась Грейси Голд в 2012-м.

На фоне всех остальных участниц Трусова и Щербакова показали просто запредельный уровень и казались инопланетными гостьями. На этом их юниорское катание завершилось. В следующем сезоне Александра и Анна, как и Алена Косторная, будут выступать среди взрослых. Формально, конечно, они имеют право и среди юниоров кататься, но вряд ли им это интересно.

А всем без исключения болельщикам интересно, сумеют ли «квадистки» Тутберидзе и в следующем году штамповать свои четверные. И как на их фоне будут смотреться все остальные, включая японку Рику Кихиру, которая, вроде бы, на тренировках тоже исполняет прыжки в четыре оборота.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко
Источник: Гвардьола опроверг слухи о переходе в «Ювентус»
Логинов рвет Фуркада, теперь это реальность. У России серебро ЧМ
Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании
Хет-трик Стерлинга принес «Ман Сити» шестую подряд победу в АПЛ
«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь