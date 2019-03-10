Инопланетные гостьи. Трусова и Щербакова устроили шоу на чемпионате мира

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира среди юниоров. Девушки. Итоговое положение

1. Александра Трусова (Россия) — 222,89 (72,49+150,40)

2. Анна Щербакова (Россия) — 219,94 (72,86+147,08)

3. Тин Цуй (США) — 194,41 (67,69+126,72)

4. Ксения Синицына (Россия) — 188,84 (66,52+122,32)

5. Юна Шираива (Япония) — 185,46 (62,08+123,38)

6. Юн Ю (Корея) — 178,82 (55,62+123,20).

Феерическое выступление учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анны Щербаковой — в произвольной программе стал украшением чемпионата мира среди юниоров в Загребе. Это было настоящее шоу, в котором на двоих 14-летние россиянки исполнили четыре четверных прыжка. Победила та, у которой был более сложный технический контент.

Трусова с тулупами

В нынешнем сезоне борьбу среди девушек-юниорок вели между собой три ученицы Этери Тутберидзе. Александра Трусова с феноменально сложным прокатом произвольной программы выиграла чемпионат страны среди юниоров в Перми, Алена Косторная с красивейшим катанием победила в финале юниорского «Гран-при» в Ванкувере, а Анна Щербакова стала чемпионкой России среди взрослых, совместив сложность и красоту.

Финальная разборка должна была состояться в Загребе, но Косторная в столицу Хорватии не приехала из-за травмы. Трусова и Щербакова устроили настоящую дуэль, так как никто другой по уровню катания не мог встать рядом с этими невероятно крутым фигуристкам. Разница в 0,37 балла после короткой программы обещала максимальный риск со стороны обеих в произвольной.

Александра, чемпионка мира среди юниорок-2018, вышла на лед перед единственной соперницей. И пошла на максимальную сложность. Четверной лутц и два четверных тулупа, один из которых в каскаде — такое могут повторить от силы пять-шесть взрослых фигуристов в мире. Правда, лутц, на приземлении с которого Трусова упала, судьи после просмотра сочли недокрученным и снизили базовую стоимость на пару баллов, так что итоговая оценка получилась как за средне выполненный двойной аксель.

Кажется, Трусовой уже мало было трех с половиной юниорских минут (у взрослых программа длиннее), и она очень торопилась сделать все, что планировала. Но четверные тулупы были безупречными, а помарки на каскаде из лутца и риттбергера и флипе оказались именно помарками, а не ошибками. 150,40 балла — такую оценку в юниорских турнирах на международном уровне не получал еще никто.

Щербакова с лутцем

Щербакова катала последней и сделала все, что было в ее силах. Чего стоит только четверной лутц, с которого чемпионка России выехала — пусть и с помаркой, но выехала. Все остальное было сделано на хорошие плюсы. Само катание Анны со сложнейшими заходами на прыжки и такими же выездами было просто безупречным. Но сложности контента ей чуть не хватило, чтобы претендовать на победу.

Странно говорить такое про фигуристку, которая исполнила четверной лутц, но ведь была и другая, которая вообще пошла на три четверных. Щербакова стала второй, уступив в общей сложности менее трех баллов. В Саранске на чемпионате России она обыграла Трусову с разницей в 0,07 балла, так что Александра взяла реванш. И сохранила звание чемпионки мира среди юниорок второй год подряд. Ранее такое удавалось только Елене Радионовой.

Космический уровень

Занять в Загребе весь пьедестал полностью россиянкам не удалось. Ксения Синицына, в последний момент заменившая Алену Косторную, в борьбе с американкой Тин Цуй осталась четвертой. Но, кажется, в прокате россиянки судьи заметили все помарки, тогда как американке многое простили и наградили хорошими компонентами. Кстати, до Цуй из американских юниорок призером становилась Грейси Голд в 2012-м.

На фоне всех остальных участниц Трусова и Щербакова показали просто запредельный уровень и казались инопланетными гостьями. На этом их юниорское катание завершилось. В следующем сезоне Александра и Анна, как и Алена Косторная, будут выступать среди взрослых. Формально, конечно, они имеют право и среди юниоров кататься, но вряд ли им это интересно.