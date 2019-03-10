Инопланетные гостьи. Трусова и Щербакова устроили шоу на чемпионате мира
Россиянка Александра Трусова стала чемпионкой мира среди юниорок.
Россиянка Александра Трусова стала чемпионкой мира среди юниорок.
Чемпионат мира среди юниоров. Девушки. Итоговое положение
1. Александра Трусова (Россия) — 222,89 (72,49+150,40)
2. Анна Щербакова (Россия) — 219,94 (72,86+147,08)
3. Тин Цуй (США) — 194,41 (67,69+126,72)
4. Ксения Синицына (Россия) — 188,84 (66,52+122,32)
5. Юна Шираива (Япония) — 185,46 (62,08+123,38)
6. Юн Ю (Корея) — 178,82 (55,62+123,20).
Феерическое выступление учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анны Щербаковой — в произвольной программе стал украшением чемпионата мира среди юниоров в Загребе. Это было настоящее шоу, в котором на двоих 14-летние россиянки исполнили четыре четверных прыжка. Победила та, у которой был более сложный технический контент.
В нынешнем сезоне борьбу среди
Финальная разборка должна была состояться в Загребе, но Косторная в столицу Хорватии не приехала
Александра, чемпионка мира среди юниорок-2018, вышла на лед перед единственной соперницей. И пошла на максимальную сложность. Четверной лутц и два четверных тулупа, один из которых в каскаде — такое могут повторить от силы
Кажется, Трусовой уже мало было трех с половиной юниорских минут (у взрослых программа длиннее), и она очень торопилась сделать все, что планировала. Но четверные тулупы были безупречными, а помарки на каскаде из лутца и риттбергера и флипе оказались именно помарками, а не ошибками. 150,40 балла — такую оценку в юниорских турнирах на международном уровне не получал еще никто.
Щербакова катала последней и сделала все, что было в ее силах. Чего стоит только четверной лутц, с которого чемпионка России выехала — пусть и с помаркой, но выехала. Все остальное было сделано на хорошие плюсы. Само катание Анны со сложнейшими заходами на прыжки и такими же выездами было просто безупречным. Но сложности контента ей чуть не хватило, чтобы претендовать на победу.
Странно говорить такое про фигуристку, которая исполнила четверной лутц, но ведь была и другая, которая вообще пошла на три четверных. Щербакова стала второй, уступив в общей сложности менее трех баллов. В Саранске на чемпионате России она обыграла Трусову с разницей в 0,07 балла, так что Александра взяла реванш. И сохранила звание чемпионки мира среди юниорок второй год подряд. Ранее такое удавалось только Елене Радионовой.
Занять в Загребе весь пьедестал полностью россиянкам не удалось. Ксения Синицына, в последний момент заменившая Алену Косторную, в борьбе с американкой Тин Цуй осталась четвертой. Но, кажется, в прокате россиянки судьи заметили все помарки, тогда как американке многое простили и наградили хорошими компонентами. Кстати, до Цуй из американских юниорок призером становилась Грейси Голд в 2012-м.
На фоне всех остальных участниц Трусова и Щербакова показали просто запредельный уровень и казались инопланетными гостьями. На этом их юниорское катание завершилось. В следующем сезоне Александра и Анна, как и Алена Косторная, будут выступать среди взрослых. Формально, конечно, они имеют право и среди юниоров кататься, но вряд ли им это интересно.
А всем без исключения болельщикам интересно, сумеют ли «квадистки» Тутберидзе и в следующем году штамповать свои четверные. И как на их фоне будут смотреться все остальные, включая японку Рику Кихиру, которая, вроде бы, на тренировках тоже исполняет прыжки в четыре оборота.