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10Состав сборной России на юношеском ЧМ по фигурному катанию
10:27 (мск), источник: Р-Спорт

Трусова, Щербакова и Косторная перейдут во взрослое катание

ЗАГРЕБ, 10 мар — РИА Новости, Андрей Симоненко. Ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная в следующем сезоне перейдут во взрослое катание, их главная цель на межсезонье — выучить тройной аксель, сказал РИА Новости тренер-хореограф фигуристок Даниил Глейхенгауз.

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Трусова выиграла в субботу в Загребе второе в карьере золото чемпионата мира среди юниоров, сделав в произвольной программе два чистых четверных прыжка. Щербакова завоевала серебро, она исполнила в произвольном прокате один четверной с помаркой. Косторная, победительница юниорского Финала Гран-при нынешнего сезона, не приехала на турнир по медицинским показаниям.

«В данный момент все трое переходят со следующего сезона во взрослое катание. Никого оставлять в юниорах не собираемся, — сказал Глейхенгауз. — Главная задача на следующий сезон — выучить тройной аксель. Для всех. Как только мы вернемся, сразу же этим займемся».

«Четверной в короткой программе прыгать нельзя, а выходить и заведомо иметь контент слабее, чем у той же (японки Рики) Кихиры и, может быть, еще кого-нибудь, не хочется. Поэтому хотелось бы в короткой программе выходить с тройным акселем. Получится или нет — покажет межсезонье», — заключил он.

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