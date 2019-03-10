Трусова, Щербакова и Косторная перейдут во взрослое катание

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Трусова выиграла в субботу в Загребе второе в карьере золото чемпионата мира среди юниоров, сделав в произвольной программе два чистых четверных прыжка. Щербакова завоевала серебро, она исполнила в произвольном прокате один четверной с помаркой. Косторная, победительница юниорского Финала Гран-при нынешнего сезона, не приехала на турнир по медицинским показаниям.

«В данный момент все трое переходят со следующего сезона во взрослое катание. Никого оставлять в юниорах не собираемся, — сказал Глейхенгауз. — Главная задача на следующий сезон — выучить тройной аксель. Для всех. Как только мы вернемся, сразу же этим займемся».