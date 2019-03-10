Трусова, Щербакова и Косторная перейдут во взрослое катание

Трусова выиграла в субботу в Загребе второе в карьере золото чемпионата мира среди юниоров, сделав в произвольной программе два чистых четверных прыжка. Щербакова завоевала серебро, она исполнила в произвольном прокате один четверной с помаркой. Косторная, победительница юниорского Финала Гран-при нынешнего сезона, не приехала на турнир по медицинским показаниям.
«В данный момент все трое переходят со следующего сезона во взрослое катание. Никого оставлять в юниорах не собираемся, — сказал Глейхенгауз. — Главная задача на следующий сезон — выучить тройной аксель. Для всех. Как только мы вернемся, сразу же этим займемся».
«Четверной в короткой программе прыгать нельзя, а выходить и заведомо иметь контент слабее, чем у той же (японки Рики) Кихиры и, может быть, еще кого-нибудь, не хочется. Поэтому хотелось бы в короткой программе выходить с тройным акселем. Получится или нет — покажет межсезонье», — заключил он.