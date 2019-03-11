Черно-белые волосы и Чаплин: самые необычные номера фигуристов
Александра Трусова перекрасила волосы в
Александра Трусова перекрасила волосы в
Начало весны выдалось невероятно активным на события в фигурном катании. Одновременно прошли два интересных турнира — юниорский чемпионат мира и Универсиада, а также состоялся концерт в честь 50-летия тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной, на котором выступили известные фигуристы из
На всех этих мероприятиях спортсмены демонстрировали оригинальные показательные номера, причем многие из них оказались для болельщиков новыми — не теми, что исполнялись по ходу сезона. Любопытно, что фигуристы решили поставить себе новые программы для
Ученица Этери Тутберидзе во второй раз подряд поднялась на высшую ступень пьедестала почета на юниорском чемпионате мира и повторила рекордное достижение Елены Радионовой: теперь только эти две россиянки являются двукратными победительницами ЮЧМ в женском одиночном разряде.
В произвольной программе Трусова исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным, сольный четверной тулуп, а также показала четверной лутц, хотя и немного недокрутила его, что привело к падению.
После такого мощного набора элементов в соревновательной части турнира девушка позволила себе отдохнуть на гала — никаких тебе четверных тулупов просто ради того, чтобы поприветствовать публику, как фигуристка делала, например, на взрослом чемпионате России. На шоу в Загребе Трусова ограничилась тройными прыжками, что, впрочем, ничуть не сказалось на художественной части выступления.
Александра вышла на лед в экстравагантном образе —
Как оказалось, это была отсылка к знаменитому образу певицы Sia, которая красила волосы именно таким образом. Именно под композицию этой артистки Unstoppable Трусова и выступала на
Фигуристка катилась по льду всем телом, завершала вращения тем, что приседала на лед и неловко улыбалась при этом, потому что зрителю сначала казалось, будто она не смогла закончить элемент, а на самом деле это была лишь часть номера, — и вот уже девушка делала внезапный кувырок назад и продолжала показывать современный танец.
«Меня не остановить / Я скоростная машина без тормозов / Меня не победить / Я выигрываю абсолютно все», — нетрудно догадаться, почему тренерский штаб и спортсменка выбрали композицию с такими словами.
Своими четверными прыжками Трусова расширяет границы представлений о том, на что способны девушки в фигурном катании.
И, пока она будет исполнять по три четверных в одной программе, одолеть ее будет действительно непросто.
Серебряную медаль на юниорском чемпионате мира в Загребе завоевала коллега Трусовой по группе Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Девушка тоже владеет четверным прыжком — пока только одним, но зато самым сложным — лутцом.
В отличие от Александры, она смогла показать четверной лутц чисто в произвольной программе, но больше «квадов» у Щербаковой заявлено не было, и она исполняла только тройные прыжки, в то время как Трусова баловала публику четверными тулупами. Это и позволило конкурентке взять золото.
А во время показательных выступлений девушка зажгла в восточном стиле: она вышла на лед в фиолетовом кимоно и смиренно поклонилась зрителям, держа руки сцепленными на груди. Слегка отстраненный и возвышенный взгляд, который так подходит лирическим программам Щербаковой, оказался кстати и здесь.
Однако затем фигуристка неожиданно скинула кимоно и оказалась в облегающем боевом костюме ниндзя — темном с красными полосками.
Дальше пошел такой же современный танец, как у Трусовой, — с перекатываниями по льду в стиле
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А пока ученицы Тутберидзе топили лед в Хорватии, в
Зрители получили приятный сюрприз: накануне чемпионата мира спортсмену поставили новый показательный номер, и теперь вместо лиричной программы в белой рубашке он катался в смешном, слегка мешковатом костюме и цилиндре — в образе Чарли Чаплина.
Смешливому Михаилу такие номера действительно идут.
Под конец фигурист оставил цилиндр и трость в стороне и исполнил два тройных прыжка, причем один — со смазанным выездом. Остается надеяться, что на чемпионате мира не только тройные, но и четверные у Коляды будут получаться без таких досадных ошибок.
На этом же концерте в честь Мишина и Москвиной выступала еще одна участница грядущего чемпионата мира — Софья Самодурова. Девушка решила усложнить свой показательный номер не элементами, а тем, что теперь сама исполняла песню, под которую каталась, — All By Myself Селин Дион.
Однако после первого куплета фигуристка неожиданно подъехала к бортику, где ее ждал наставник Мишин, и громко заявила «А сейчас я пойду покатаюсь, ладно?» и под аплодисменты зрителей отправилась исполнять программу.
Эльвира Ондар