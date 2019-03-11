Лакерник: Ситуацию с Медведевой на ЧМ «подогревают» специально

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Ранее Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Японии 18—24 марта .

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В заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Медведева. Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

«У нас, по мнению некоторых, например, и Медведева незаслуженно едет на чемпионат мира. Но это не значит, что это мнение правильное. Просто кто-то подогревает это мнение, раздувает его, и кому-то это все надо. Я иногда устаю общаться с прессой», — сказал Лакерник журналистам.

«После решения о включении Медведевой в состав сборной России на чемпионат мира мне позвонил журналист, спрашивает: “Скажите, а решение правильное?” Я сказал, что на этот вопрос не отвечу, что с прессой я теперь общаюсь особенно аккуратно», — добавил он.