Лакерник: Ситуацию с Медведевой на ЧМ «подогревают» специально
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Ситуацию с обсуждением якобы незаслуженного включения российской фигуристки Евгении Медведевой в состав на чемпионат мира
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Ситуацию с обсуждением якобы незаслуженного включения российской фигуристки Евгении Медведевой в состав на чемпионат мира
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Японии
В заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Медведева. Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
«У нас, по мнению некоторых, например, и Медведева незаслуженно едет на чемпионат мира. Но это не значит, что это мнение правильное. Просто
«После решения о включении Медведевой в состав сборной России на чемпионат мира мне позвонил журналист, спрашивает: “Скажите, а решение правильное?” Я сказал, что на этот вопрос не отвечу, что с прессой я теперь общаюсь особенно аккуратно», — добавил он.