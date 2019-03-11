Фристайлисты завершили Универсиаду двумя золотыми медалями в ски-кроссе
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фристайлисты завоевали две золотые медали в соревнованиях по
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фристайлисты завоевали две золотые медали в соревнованиях по
На женские соревнования в
«Немного было похоже на Кубок России, — описала большой финал Универсиады уже после финиша Мальцева. — Не видела конкуренции в других участницах, кроме как среди наших российских девочек». Мальцева довольно быстро вырвалась в решающем заезде вперед, уверенно дойдя до финиша. Второе место заняла Антонова.
Судьбу бронзы решил фотофиниш — согласно ему медаль ушла Каспаровой, Завадовская — лишь четвертая. «Очень обидно за фотофиниш Вики Завадовской, что она не смогла вытянуть руку и дотянуться до бронзовой медали», — отметила Антонова.
Мужской финал, в который отобрались сразу трое россиян, получился более драматичным. В начале дистанции россияне Максим Вихров и Игорь Омелин столкнулись и упали. В этот момент вперед проскочил Артем Набиулин, захвативший лидерство в заезде и без проблем доехавший первым до финиша. Вихров и Омелин нашли в себе силы встать и продолжить выступление. Максим финишировал вторым, а Омелин уже на финише уступил немцу Флориану Вильмсманну.
«Ребята в финале “закусились”, а я немного сзади шел по тактике, — рассказал после соревнований Набиулин. — Вот и получилось, что объехал их. Ехал довольный! У меня такой подход, что должно быть удовольствие от соревнований. Конечно, волнение тоже есть, но должно быть все в кайф! Волновался, нервничал, а потом подумал — отпущу ситуацию, посмотрим, как будет. И вот как все вышло».
Вихров, бывший лидером всех предварительных этапов, заявил, что не расстроен тем, что не смог выиграть золото. «Есть медаль, и я все равно очень рад, потому что все равно на первом месте мой соотечественник. Это общая команда победа, я рад ей и рад за всех ребят, в том числе и за себя. Это
«В моменте падения были ужасные мысли. Думал, что все, медаль потеряна. Но удалось встать на лыжи и не потерять их, потому что в таком случае сразу была бы дисквалификация. А потом нагнал Игоря Омелина по трассе. Хотел и Артема, но он был уже слишком далеко. Так и пришел вторым», — добавил спортсмен.