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12:49 (мск), источник: Р-Спорт

Фристайлисты завершили Универсиаду двумя золотыми медалями в ски-кроссе

КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фристайлисты завоевали две золотые медали в соревнованиях по ски-кроссу на Универсиаде в Красноярске — заключительном виде программы, проведенном на новеньком спортивном комплексе «Сопка», где российские сборные по фристайлу и сноуборду будут готовиться к Олимпийским играм 2022 года.

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Источник: Р-Спорт

На женские соревнования в ски-кроссе на Универсиаде были заявлены восемь участниц — четверо из них представляли Россию: Екатерина Мальцева, Анна Антонова, Виктория Завадовская и Елизавета Сафонова. Все россиянки лихо преодолели стадии квалификации и, казалось бы, должны были в полном составе пройти в большой финал Универсиады. Но в полуфинале Сафонова упала, выбыв из борьбы за награды, а с оставшимися тремя россиянками в бой за золото добралась чешка Клара Каспарова.

«Немного было похоже на Кубок России, — описала большой финал Универсиады уже после финиша Мальцева. — Не видела конкуренции в других участницах, кроме как среди наших российских девочек». Мальцева довольно быстро вырвалась в решающем заезде вперед, уверенно дойдя до финиша. Второе место заняла Антонова.

Судьбу бронзы решил фотофиниш — согласно ему медаль ушла Каспаровой, Завадовская — лишь четвертая. «Очень обидно за фотофиниш Вики Завадовской, что она не смогла вытянуть руку и дотянуться до бронзовой медали», — отметила Антонова.

Мужской финал, в который отобрались сразу трое россиян, получился более драматичным. В начале дистанции россияне Максим Вихров и Игорь Омелин столкнулись и упали. В этот момент вперед проскочил Артем Набиулин, захвативший лидерство в заезде и без проблем доехавший первым до финиша. Вихров и Омелин нашли в себе силы встать и продолжить выступление. Максим финишировал вторым, а Омелин уже на финише уступил немцу Флориану Вильмсманну.

«Ребята в финале “закусились”, а я немного сзади шел по тактике, — рассказал после соревнований Набиулин. — Вот и получилось, что объехал их. Ехал довольный! У меня такой подход, что должно быть удовольствие от соревнований. Конечно, волнение тоже есть, но должно быть все в кайф! Волновался, нервничал, а потом подумал — отпущу ситуацию, посмотрим, как будет. И вот как все вышло».

Вихров, бывший лидером всех предварительных этапов, заявил, что не расстроен тем, что не смог выиграть золото. «Есть медаль, и я все равно очень рад, потому что все равно на первом месте мой соотечественник. Это общая команда победа, я рад ей и рад за всех ребят, в том числе и за себя. Это ски-кросс, можно лидировать в начале, но главные заезды идут в конце», — сказал Вихров.

«В моменте падения были ужасные мысли. Думал, что все, медаль потеряна. Но удалось встать на лыжи и не потерять их, потому что в таком случае сразу была бы дисквалификация. А потом нагнал Игоря Омелина по трассе. Хотел и Артема, но он был уже слишком далеко. Так и пришел вторым», — добавил спортсмен.

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