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12:11 (мск), источник: Газета.Ру

Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева в паре со своим бойфрендом Андреем Лазукиным выступила на творческом вечере, посвященном 50-летнему юбилею тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной. Спортсменка показала продолжение номера в образе стюардессы.

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10 марта в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялось праздничное шоу в честь 50-летия тренерской деятельности известных специалистов Алексея Мишина и его партнерши Тамары Москвиной. Участие в концерте приняли многие российские фигуристы и фигуристки, в числе которых оказались олимпийские чемпионы Елена Бережная, Оксана Казакова, Алексей Урманов, двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов.

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Помимо них на лед вышла и Елизавета Туктамышева, которая занимается в группе Мишина. В ходе выступления 22-летняя фигуристка продемонстрировала свой номер из показательных выступлений, ставший хитом текущего сезона.

Туктамышева выступила в образе бортпроводницы под композицию Бритни Спирс «Toxic» и во время своей программы сняла с себя верхнюю одежду, оставшись в бюстгальтере и юбке.

На этом свое выступление чемпионка мира и Европы не завершила. Сразу после «стюардессы» к ней в пару на лед вышел ее возлюбленный Андрей Лазукин, который также занимается в группе у Алексея Мишина.

Пара продемонстрировала на льду историю любви, когда мужчина предлагает девушке свои руку и сердце, после чего влюбленные сходятся вместе.

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Во время номера Лазукин исполнил один одинарный прыжок, сделав акцент на вращениях.

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После выступлений Туктамышева не ограничивала себя в хвалебных комментариях в адрес своего наставника, а также пожелала ему всего самого наилучшего, поздравив его с прошедшим днем рождения. 8 марта Мишину исполнилось 78 лет.

«От него было много советов, поэтому не знаю даже, какой выбрать. Наверное, просто наслаждаться, радоваться, что ты принимаешь в чем-то участие. Строгий ли он тренер? Нет, справедливый. Хочу, чтобы Алексей Николаевич жил очень долго и счастливо», — сказала Туктамышева.

Рассказывая о своих впечатлениях от участия в праздничном концерте, Императрица заявила, что волновалась и боялась «упасть в грязь лицом».

«Старались кататься красиво, зная, что на нас будет смотреть Алексей Николаевич», — дополнила она.

Помимо Туктамышевой на льду «Юбилейного» с показательными выступлениями выступили Михаил Коляда и новоявленная чемпионка Европы Софья Самодурова. Оба фигуриста заявлены в основной состав сборной России на чемпионат мира чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Накануне важнейшего турнира сезона и Коляда, и Самодурова решили удивить зрителей новыми элементами в своих номерах.

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Например, Михаил целиком изменил свое показательное выступление и вышел на лед в оригинальном костюме и цилиндре, выступив в роли Чарли Чаплина. В ходе выступления он, войдя в образ легендарного актера, артистично жонглировал апельсинами, а также пытался сыграть ими в гольф, пробивая по ним тростью.

После этого он выполнил серию прыжков в два оборота и завершил номер.

Самодурова же выступила со своим привычным номером, который она демонстрирует на протяжении всего сезона: нежное голубое платье, тройной прыжок, несколько вращений и катание на льду. Однако на этот раз 16-летняя фигуристка внесла одно, но крайне интересное изменение.

Спортсменка вышла на сцену и начала сама исполнять песню Селин Дион «All By Myself», под которую она и катает свой показательный номер. После того, как Самодурова пропела несколько строчек, она подъехала к бортику, где находился Мишин, сказала: «А сейчас я пойду покатаюсь, ладно?» И, положив микрофон на бортик, продолжила свою программу.

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Как уже упоминалось ранее, на юбилейном концерте Мишина и Москвиной выступил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Но оказался не единственным представителем своей семьи. Вместе с ним на лед вышел и его сын, который также занимается фигурным катанием.

Шестилетний мальчик выполнил два одинарных прыжка и станцевал в образе Майкла Джексона под его композицию «Billie Jean».

Семен Андреев

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