Аделине Сотниковой пора перестать обманывать себя и фанатов и завершить карьеру. Объясняем, почему
Аделина не сореновалась больше трех лет.
Аделина не сореновалась больше трех лет.
Российская фигуристка Аделина Сотникова для нашего спорта — историческая личность. Именно она — первая спортсменка из России или СССР, которая добыла золотую медаль в женском одиночном катании в личном турнире.
Аделина не выступает уже больше трех лет, но постоянно на виду: участвует в шоу, комментирует соревнования, занимается собственным салоном красоты. Недавно 22-летняя девушка на 40 минут вышла в прямой эфир, организованный «Матч ТВ» и отвечала на вопросы болельщиков.
Вот полная запись.
А вот расшифровка самых интересных ответов Аделины.
«Почему я выбрала фигурное катание? В четыре года я еще ничего не понимала, но мне понравилось фигурное катание. Мы гуляли с мамой, когда я обратила внимание на рыжее здание. Мы зашли туда, и оказалось, что это каток. Стала расспрашивать маму об этом, а уже через полгода я встала на коньки».
«Как я добилась таких успехов? Упорно, мучительно, не без психических сдвигов, не без внутренних и телесных травм. То есть проходишь через множество преград. Были моменты, когда ты опускаешь руки, но понимаешь, что нужно идти вперед, находить в себе внутренние силы при помощи близких людей. Победы в фигурном катании грандиозно изменили мою жизнь.
«Делала ли я четверные прыжки на тренировках? Пробовала, когда мне было 13−14 лет. Я неудачно приземлилась, после чего больше не пробовала, у меня появился страх».
«Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о своем будущем ничего объявлять не буду. Поняла для себя,
Получается, Сотникова еще выстрелит на международных стартах? Спойлер: нет. На 99 процентов триумфального возвращения героини Сочи-2014 не произойдет. Вряд ли
Золото Олимпиады — единственная крупная победа Аделины на международном уровне. Также у нее были два серебра чемпионата Европы и четыре золота чемпионата России. В Сочи Сотникова выиграла личный турнир, на пять баллов опередив корейскую звезду Ким Ен А. Юлия Липницкая, порвавшая всех в командном турнире, осталась только шестой.
После золотого успеха Сотникова пропустила один год
Дальше была смена тренера — Аделина решила уйти от своей многолетней наставницы Елены Буяновой и начать сотрудничество с Евгением Плющенко. Тандем триумфаторов Сочи-2014 выглядел перспективным, однако с ходу реализовать его потенциал не удалось. Фигуристка получила разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне, и возвращение пришлось отложить.
Надолго ли? Спортсменка периодически говорит, что вернется. Вот ее заявление, сделанное в августе 2018-го года в интервью ТАСС.
«Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — отмечала спортсменка.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в возвращение Сотниковой не верит от слова совсем.
«Прошло пять лет после Олимпиады, на которой она завоевала золотую медаль. Существует ли вероятность того, что она возобновит карьеру? Это лучше спросить у нее самой. А заодно узнать, верит ли она в это. Для большой спортсменки смешно все время говорить, что она пропустит этот год, следующий. Возвращения Сотниковой уже никто не ждет. Это лишь ее сладкие сны», — говорила Тарасова в интервью RT.
О том, в какой форме сейчас находится Аделина, судить сложно, однако конкуренцию за место в сборной ей выдержать практически нереально. С 2014 года женское фигурное катание сделало невероятный рывок вперед, спортсменки вовсю осваивают четверные прыжки, а фигуристка, которая исполняет сложнейший тройной аксель, не попадает в сборную России на чемпионат мира.
К сожалению, решение Сотниковой формально продолжать карьеру на этом фоне выглядит просто смешно. На крупные международные соревнования в составе сборной России она поехать не сможет.
Выхода два: либо менять страну, либо выступать на мелких соревнованиях. Но для чего? Деньги? У фигуристки есть более легкие пути для заработка. Слава? Зачем в послужном списке олимпийской чемпионки лишняя медаль, добытая на условном «челленджере»?
Возможно, Аделина просто немного запуталась. Вот что она говорила прошлой осенью.
«Случаются дни, когда накатывает депрессия. Начинаются головные боли. Ловлю себя на мысли, что мне ничего не хочется, ведь внутри полное опустошение. Это связано с тем, что я очень энергичный человек и в любое дело вкладываю всю свою душу, отдаю людям свои силы и эмоции. А вот где мне брать эмоциональную подпитку? До сих пор не нашла ответа на этот вопрос».
У Сотниковой есть множество путей отдавать болельщикам силы и эмоции. Профессиональный спорт — не лучший выбор. Надо это принять и заниматься другими важными и крутыми делами.
Константин Лесик
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