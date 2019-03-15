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09:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские фигуристы пожаловались на зарплаты

Российская фигуристка Бетина Попова и ее партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов рассказали о заработках в их виде спорта. Интервью вышло на Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Фигуристы отметили, что в Москве на их заплату выжить «невозможно». Спортсменам приходится «подкатывать» — работать с детьми. Попова заявила, что зарплата редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц.

При этом Мозгов отметил, что однажды ему пришла зарплата размером в одну копейку.

Спортсмен припомнил еще один «забавный случай». По его словам, в статусе чемпиона мира среди юниоров он получал 120 тысяч рублей в месяц, в то время как другой российский фигурист такого же статуса — на 100 тысяч больше.

Мозгов и Попова стали победителями в танцах на льду на Универсиаде, прошедшей в Красноярске.

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