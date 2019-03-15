Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
Российская фигуристка Бетина Попова и ее партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов рассказали о заработках в их виде спорта. Интервью вышло на Sport24.
Российская фигуристка Бетина Попова и ее партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов рассказали о заработках в их виде спорта. Интервью вышло на Sport24.
Фигуристы отметили, что в Москве на их заплату выжить «невозможно». Спортсменам приходится «подкатывать» — работать с детьми. Попова заявила, что зарплата редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц.
При этом Мозгов отметил, что однажды ему пришла зарплата размером в одну копейку.
Мозгов и Попова стали победителями в танцах на льду на Универсиаде, прошедшей в Красноярске.
Смотрите также: Самые красивые спортсменки Универсиады