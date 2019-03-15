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11:23 (мск), источник: Р-Спорт

Навка прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе к Орсеру

ТАШКЕНТ, 15 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что только время покажет, верно ли поступила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, уйдя от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру перед началом сезона.

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Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане стала второй, уступив другой фигуристке группы Тутберидзе Алине Загитовой. На чемпионате России текущего сезона Медведева стала седьмой и не попала в состав сборной на чемпионат Европы. Чемпионат мира пройдет 18—24 марта в Сайтаме (Япония). Медведева примет участие в турнире.

«Женя очень самодостаточная сильная девушка с сильным стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно было правильным и необходимым, — ответила Навка журналистам на вопрос, правильное ли решение приняла Медведева, сменив тренера. — Видимо, ей нужны были новые эмоции, новая энергетика, чтобы она нашла силы идти дальше и бороться. Я думаю, это было правильно. Жизнь покажет».

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Чемпионка Игр в Турине отметила, что она пока не поняла для себя, стоит ли вводить возрастной ценз на участие в чемпионатах России. «Мнения разделяются. Мужчины хотят видеть более взрослых девушек, более осознанных. Мне нравятся и девочки, которые сегодня выступают (юниорки). Это сложная дилемма. В любом случае они идут на юниорские соревнования, прыгают четвертные. Это не меняет их отношение и желание быть первыми», — сказала Навка.

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