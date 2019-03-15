Навка прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе к Орсеру

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Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане стала второй, уступив другой фигуристке группы Тутберидзе Алине Загитовой. На чемпионате России текущего сезона Медведева стала седьмой и не попала в состав сборной на чемпионат Европы. Чемпионат мира пройдет 18—24 марта в Сайтаме (Япония). Медведева примет участие в турнире.

«Женя очень самодостаточная сильная девушка с сильным стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно было правильным и необходимым, — ответила Навка журналистам на вопрос, правильное ли решение приняла Медведева, сменив тренера. — Видимо, ей нужны были новые эмоции, новая энергетика, чтобы она нашла силы идти дальше и бороться. Я думаю, это было правильно. Жизнь покажет».

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