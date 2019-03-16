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98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Туктамышева: Хочу побороться за победу на Олимпиаде в 2022 году

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее. Спортсменка собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем кататься, тренироваться. Есть возможность поехать на командный чемпионат мира. Поэтому надо держать себя в форме вплоть до середины апреля. Расслабляться никак нельзя. Всё что ни делается, всё к лучшему. Это, конечно, был сложный период. Но пропуск чемпионата мира не сломал меня. Я продолжаю кататься. Наоборот, у меня есть желание работать дальше, ставить программы и кататься ещё довольно долго».

Я понимала, что всем тяжело и я не имею права сильно грустить по этому поводу или расслабляться. Чемпионат уже скоро, и в какие-то моменты становится больно. Но я себе говорю: значит, так было нужно. И продолжаю кататься. Внутреннее состояние поможет исправить только время. Это надо пережить.

«Есть ли какие-то планы на следующую Олимпиаду? Да, у меня есть планы. Я сейчас чувствую в себе силы и хочу побороться за этот титул. И дожить до Олимпийских игр», — приводит слова Туктамышевой «Фонтанка».

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