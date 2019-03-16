Туктамышева: Хочу побороться за победу на Олимпиаде в 2022 году
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее. Спортсменка собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее. Спортсменка собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае.
«Мы продолжаем кататься, тренироваться. Есть возможность поехать на командный чемпионат мира. Поэтому надо держать себя в форме вплоть до середины апреля. Расслабляться никак нельзя. Всё что ни делается, всё к лучшему. Это, конечно, был сложный период. Но пропуск чемпионата мира не сломал меня. Я продолжаю кататься. Наоборот, у меня есть желание работать дальше, ставить программы и кататься ещё довольно долго».
Я понимала, что всем тяжело и я не имею права сильно грустить по этому поводу или расслабляться. Чемпионат уже скоро, и в
какие-томоменты становится больно. Но я себе говорю: значит, так было нужно. И продолжаю кататься. Внутреннее состояние поможет исправить только время. Это надо пережить.
«Есть ли
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