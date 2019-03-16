Туктамышева: Хочу побороться за победу на Олимпиаде в 2022 году

«Мы продолжаем кататься, тренироваться. Есть возможность поехать на командный чемпионат мира. Поэтому надо держать себя в форме вплоть до середины апреля. Расслабляться никак нельзя. Всё что ни делается, всё к лучшему. Это, конечно, был сложный период. Но пропуск чемпионата мира не сломал меня. Я продолжаю кататься. Наоборот, у меня есть желание работать дальше, ставить программы и кататься ещё довольно долго».