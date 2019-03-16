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22:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Юность» выиграла золото юниорского ЧМ по синхронному фигурному катанию

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская команда «Юность» выиграла золото юниорского чемпионата мира по синхронному фигурному катанию, который проходил в швейцарском Нёвшателе.

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Фигуристы «Юности» по сумме короткой и произвольной программ набрали 200,74 балла.

Серебряные медали первенства с результатом 199,99 балла выиграла другая российская команда — «Crystal Ice». Бронза у «Skyliners» из США (193,42).

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