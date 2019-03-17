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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Туктамышева: У нас с Медведевой нет никаких недопониманий

Чемпионка мира и Европы 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как пережила пропуск чемпионата мира — 2019, куда по решению тренерского совета поедет Евгения Медведева.

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«Надеюсь, что руки Москвы в решении по составу на чемпионат мира нет. Надеюсь, там всё было более-менее справедливо. Меня не взяли не из-за возраста. Просто проиграла на финале Кубка. Эмоции не самые положительные, но я с ними справляюсь. Просто хочу, чтобы этот чемпионат мира закончился и всё сложилось удачно у девочек.

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Конечно, если случайно встречусь с Медведевой, то подойду к ней и поздороваюсь. То, что происходит в интернете, — это между болельщиками. А у нас с Женей нет никаких недопониманий. Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу. Надеюсь, на ней перед чемпионатом мира это никак не сказалось и она продолжила тренироваться в спокойной обстановке.

Что хотела бы сказать Медведевой? Если мы говорим о чемпионате мира, то буду обращаться только ко всем девочкам, поскольку я болею за Россию.

Женя отписалась от меня в «Инстаграме»? Я так поняла, что это была какая-то ошибка, и это не стоит обсуждения. Это, на мой взгляд, слишком сильно раздули", — сказала Туктамышева в эфире Z+.

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