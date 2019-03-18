«Обидно, что путевку на чемпионат мира разыгрывали без меня». Медведева поедет в Японию вместо нее
Милое интервью Станиславы Константиновой.
Милое интервью Станиславы Константиновой.
Российская фигуристка Станислава Константинова взяла бронзу Универсиады — 2019. Последний день в Красноярске получился для нее очень загруженным. В обед Станислава катала произвольную программу, вечером выступала на показательных со своим номером под песню Майкла Джексона, а уже ночью улетала в
Но для Sport24 у Стаси нашлось немного времени — между показательным номером и финальным выходом фигуристов. Она рассказала об Универсиаде, домашних животных, социальных сетях, мемах и выборе состава на чемпионат мира.
— Бронза Универсиады — главный успех в твоей жизни?
— Нет. На самом деле, не знаю, какой успех для меня главный в жизни. Всегда хочется большего и обычно после соревнований у меня остается некое чувство нереализованности.
Пока для меня самый значимый старт — этап
Эта победа над собой, наверное, мой самый значимый успех в карьере.
— Есть некая градация турниров — чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира. Куда в этом списке поставишь Универсиаду? — Универсиада — это Олимпийские игры для студентов. Многие пишут, что для спортсменов это отдых, но я сюда ехала не развлекаться, а работать и выступать за свою страну. Мы провели в Красноярске целую неделю. Я пыталась наладить режим, чтобы пройти акклиматизацию к моменту выступления, дополнительно тренировалась, бегала, держала вес, хоть это и было достаточно трудно с практически круглосуточным питанием (улыбается). Но саму Универсиаду я бы поставила
В Красноярске ты выложила фотографию с собакой и подписала ее: «Те, кто меня знают, понимают, как же тяжело мне далось это фото». Почему тяжело?
— Сначала я хотела вложить туда смысл, что я кошатница, но, на самом деле, я боюсь собак. Не всех, конечно, но страх присутствует. В детстве боялась очень сильно, сейчас стараюсь себя контролировать. Но больших собак все равно обхожу стороной.
— Они тебя кусали?
— Нет, но несколько раз я очень сильно пугалась.
— Ты часто фотографируешься с кошкой. Расскажи про нее.
— Если бы меня спросили, какое самое значимое событие произошло со мной за этот год, то я бы сказала, что это моя кошка. Рокси — член нашей семьи. Ее еще котенком подарили моей сестре на день рождения — мы выбрали породу ориентал. Это гладкошерстная порода, которая не лезет и не линяет. Они умные, а за нравы ориенталов называют «котопсами».
До того момента я думала, что не очень люблю котов, но Рокси — нечто потрясающее. Сейчас ей 8 месяцев. Она — мой лучший друг. Что бы я ни делала, она всегда либо сидит рядом, либо у меня на ручках. Это потрясающе! Животные — это счастье.
— Это твой первый питомец?
— Вообще, да. Хотя раньше, когда меня спрашивали о домашних животных, я отвечала, что у моей сестры есть огромная улитка Эльза.
— Если посмотреть комментарии в инстаграме, то твоя кошка нравится не всем…
— Да. Иногда пишут: «Девочка красивая, а кошка — ужас». С одной стороны, мне приятно, а с другой — ну, «камон», это же мой ребенок! Как так можно, это же животное?
Вообще не понимаю критику животного или человека по внешнему признаку. Это
— Ограничиваешь себя в использовании соцсетей?
— Стараюсь не заходить в ВК и очень редко смотрю директ в инстаграме. Поэтому, если мне
Да, я иногда пролистываю сообщения, но нет такого, что я сижу постоянно в социальных сетях. В инстаграме у меня есть вторая, секретная страница — только для моих друзей, в основном там я сижу и со всеми переписываюсь. В ВК не сижу, потому что в последнее время
— Какие странные вещи пишут?
— Очень обидна и неприятна одна вещь. Сначала люди пишут слова поддержки и пожелания, я отвечаю «спасибо большое», потому что мне действительно это очень приятно. Иногда даже перечитываю — это реально дает сил.
Но потом этот же человек начинает писать, что мне нужно поменять тренера или федерацию или вообще закончить со спортом. Мне становится не по себе — приходится либо уходить от разговора, либо не отвечать, либо вообще кидать его в бан. Именно поэтому я тоже ограничиваю себя в использовании соцсетей.
— Тебя можно найти в паблике «Фегурка», где ты периодически оставляешь смешные комментарии, как наткнулась на группу?
— Сначала я видела мемы про фигурное катание. Думала, что их просто берут из твиттера. А потом после чемпионата Европы пошел прикол про Софью Самохвалову. Честно говоря, я не большой его фанат. Но все равно зашла в эту группу и пролистала ее от начала до конца. Я восхитилась! Да, некоторые шутки жесткие, а с
— В мемах у тебя возник образ брутального бойца. Ты сама по натуре такая?
— Да, мне хочется выглядеть брутальной. Я человек прямолинейный и немного жесткий. Со стороны можно подумать, что я мягкая и улыбчивая, но в общении с друзьями или близкими людьми я иногда слишком прямолинейна. Возможно, именно поэтому у меня так мало друзей.
— Поговорим немного о фигурном катании. 25 февраля. Ты заходишь в интернет и видишь новость, что Станислава Константинова едет на чемпионат мира. Что думаешь в этот момент?
— Понимаю, что поставили просто расширенный состав. Не было такого, что я воскликнула: «Ах, я еду на чемпионат мира!». Я осознавала, что я отправляюсь на Универсиаду, а решение по миру пока не окончательное.
Возможно,
— После короткой программы на Универсиаде ты сказала, что рада, что тебя не коснулась «вся эта шумиха» с выбором состава на ЧМ. Что ты имела в виду?
— Я вкладывала в это смысл, что сейчас в интернете случаются стычки по поводу выбора состава, и я рада, что в них не участвую, потому что это тяжело.
С другой стороны, мне безумно обидно, что я выпала из этой борьбы. Обидно, что место в тройке, которое я завоевала на чемпионате России, разыгрывали без меня. Наверное, это произошло, потому что в произвольной программе в Великом Новгороде я оказалась неконкурентоспособной.
— Согласна с выбором Жени вместо Лизы?
— Сложно комментировать, я хорошо общаюсь с обеими. В этой ситуации я немного эгоист, потому что в первую очередь мне было обидно за себя. Вообще, не завидую людям на тренерском совете, которым пришлось это решать. Непонятно, какой выбор бы правильным.
— Стася, у тебя очень грамотная и складная речь. Было желание поработать журналистом или комментатором?
— Было, конечно. Даже
Еще хотела бы попробовать себя в комментаторстве. Но это, скорее, после окончания карьеры. В этом деле хочется больше быть собой в эфире. Например, Татьяна Анатольевна Тарасова комментирует от души, и это не просто голос за кадром. Ты знаешь, что это — специалист, который разбирается в вопросе и относится к каждому спортсмену
Также хотелось бы поработать на телевидении и в