«Обидно, что путевку на чемпионат мира разыгрывали без меня». Медведева поедет в Японию вместо нее

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Российская фигуристка Станислава Константинова взяла бронзу Универсиады — 2019. Последний день в Красноярске получился для нее очень загруженным. В обед Станислава катала произвольную программу, вечером выступала на показательных со своим номером под песню Майкла Джексона, а уже ночью улетала в Санкт-Петербург.

Но для Sport24 у Стаси нашлось немного времени — между показательным номером и финальным выходом фигуристов. Она рассказала об Универсиаде, домашних животных, социальных сетях, мемах и выборе состава на чемпионат мира.

— Бронза Универсиады — главный успех в твоей жизни?

— Нет. На самом деле, не знаю, какой успех для меня главный в жизни. Всегда хочется большего и обычно после соревнований у меня остается некое чувство нереализованности.

Пока для меня самый значимый старт — этап Гран-при в Хельсинки — 2018. Этот турнир стал открытием моего первого в жизни полноценного взрослого сезона. Мне понравилось, что я там показала себя настоящим бойцом (Станислава занимала четвертое место после короткой программы, но завоевала серебро, проиграв только Алине Загитовой — Sport24).

Эта победа над собой, наверное, мой самый значимый успех в карьере.

— Есть некая градация турниров — чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира. Куда в этом списке поставишь Универсиаду? — Универсиада — это Олимпийские игры для студентов. Многие пишут, что для спортсменов это отдых, но я сюда ехала не развлекаться, а работать и выступать за свою страну. Мы провели в Красноярске целую неделю. Я пыталась наладить режим, чтобы пройти акклиматизацию к моменту выступления, дополнительно тренировалась, бегала, держала вес, хоть это и было достаточно трудно с практически круглосуточным питанием (улыбается). Но саму Универсиаду я бы поставила куда-то между чемпионатом России и чемпионатом Европы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ButOoltHL1u/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ButOoltHL1u/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Те, кто меня знают, понимают как же тяжело мне далось это фото???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/stasya_konstantinovaa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Stanislava Konstantinova</a> (@stasya_konstantinovaa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-07T12:14:04+00:00">7 Мар 2019 в 4:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске ты выложила фотографию с собакой и подписала ее: «Те, кто меня знают, понимают, как же тяжело мне далось это фото». Почему тяжело?

— Сначала я хотела вложить туда смысл, что я кошатница, но, на самом деле, я боюсь собак. Не всех, конечно, но страх присутствует. В детстве боялась очень сильно, сейчас стараюсь себя контролировать. Но больших собак все равно обхожу стороной.

— Они тебя кусали?

— Нет, но несколько раз я очень сильно пугалась.

— Ты часто фотографируешься с кошкой. Расскажи про нее.

— Если бы меня спросили, какое самое значимое событие произошло со мной за этот год, то я бы сказала, что это моя кошка. Рокси — член нашей семьи. Ее еще котенком подарили моей сестре на день рождения — мы выбрали породу ориентал. Это гладкошерстная порода, которая не лезет и не линяет. Они умные, а за нравы ориенталов называют «котопсами».

До того момента я думала, что не очень люблю котов, но Рокси — нечто потрясающее. Сейчас ей 8 месяцев. Она — мой лучший друг. Что бы я ни делала, она всегда либо сидит рядом, либо у меня на ручках. Это потрясающе! Животные — это счастье.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuewsCFHk33/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuewsCFHk33/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuewsCFHk33/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня день котиков???Я, как гордая хозяйка, не смогла пройти мимо и не выложить очередную фотку с моей #Roxie? Мое лицо показывает насколько я удивлена,что фотка получилась не смазанная?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/stasya_konstantinovaa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Stanislava Konstantinova</a> (@stasya_konstantinovaa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-01T21:23:02+00:00">1 Мар 2019 в 1:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это твой первый питомец?

— Вообще, да. Хотя раньше, когда меня спрашивали о домашних животных, я отвечала, что у моей сестры есть огромная улитка Эльза.

— Если посмотреть комментарии в инстаграме, то твоя кошка нравится не всем…

— Да. Иногда пишут: «Девочка красивая, а кошка — ужас». С одной стороны, мне приятно, а с другой — ну, «камон», это же мой ребенок! Как так можно, это же животное?

Вообще не понимаю критику животного или человека по внешнему признаку. Это как-то некорректно. Об этом можно подумать, но не обязательно высказывать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BttbMLbnKiK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BttbMLbnKiK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BttbMLbnKiK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I and my Roxie are very happy with beautiful gifts from amazing people from Korea @natalie66l @drskuru44 ?? I don’t know why my cat always looks like she hates me?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/stasya_konstantinovaa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Stanislava Konstantinova</a> (@stasya_konstantinovaa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-10T17:32:24+00:00">10 Фев 2019 в 9:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ограничиваешь себя в использовании соцсетей?

— Стараюсь не заходить в ВК и очень редко смотрю директ в инстаграме. Поэтому, если мне кто-то напишет, и я не читаю — извините. Дело в том, что там можно нарваться на всякое разное — от пожеланий здоровья и счастья, прекрасных рисунков и интересных предложений до откровенного хамства или еще чего-то плохого.

Да, я иногда пролистываю сообщения, но нет такого, что я сижу постоянно в социальных сетях. В инстаграме у меня есть вторая, секретная страница — только для моих друзей, в основном там я сижу и со всеми переписываюсь. В ВК не сижу, потому что в последнее время какие-то люди стали писать всем моим друзьям с просьбой переслать мне что-то. Начинается это с элементарных вещей вроде знакомства, а заканчивается угрозами и другими страшными вещами.

— Какие странные вещи пишут?

— Очень обидна и неприятна одна вещь. Сначала люди пишут слова поддержки и пожелания, я отвечаю «спасибо большое», потому что мне действительно это очень приятно. Иногда даже перечитываю — это реально дает сил.

Но потом этот же человек начинает писать, что мне нужно поменять тренера или федерацию или вообще закончить со спортом. Мне становится не по себе — приходится либо уходить от разговора, либо не отвечать, либо вообще кидать его в бан. Именно поэтому я тоже ограничиваю себя в использовании соцсетей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bu8Vv-IHZSm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bu8Vv-IHZSm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bu8Vv-IHZSm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Подписи у меня нет. Просто в Мариинке. Как всегда очень понравилось????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/stasya_konstantinovaa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Stanislava Konstantinova</a> (@stasya_konstantinovaa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-13T09:04:51+00:00">13 Мар 2019 в 2:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тебя можно найти в паблике «Фегурка», где ты периодически оставляешь смешные комментарии, как наткнулась на группу?

— Сначала я видела мемы про фигурное катание. Думала, что их просто берут из твиттера. А потом после чемпионата Европы пошел прикол про Софью Самохвалову. Честно говоря, я не большой его фанат. Но все равно зашла в эту группу и пролистала ее от начала до конца. Я восхитилась! Да, некоторые шутки жесткие, а с чем-то я была не согласна, но в целом атмосфера довольно позитивная, а публика лояльная.

— В мемах у тебя возник образ брутального бойца. Ты сама по натуре такая?

— Да, мне хочется выглядеть брутальной. Я человек прямолинейный и немного жесткий. Со стороны можно подумать, что я мягкая и улыбчивая, но в общении с друзьями или близкими людьми я иногда слишком прямолинейна. Возможно, именно поэтому у меня так мало друзей.

— Поговорим немного о фигурном катании. 25 февраля. Ты заходишь в интернет и видишь новость, что Станислава Константинова едет на чемпионат мира. Что думаешь в этот момент?

— Понимаю, что поставили просто расширенный состав. Не было такого, что я воскликнула: «Ах, я еду на чемпионат мира!». Я осознавала, что я отправляюсь на Универсиаду, а решение по миру пока не окончательное.

Возможно, где-то внутри у меня таилась надежда, но я реалист и не строю иллюзий. В тот момент от меня ничего не зависело, и я знала, чего ожидать. Если бы я сначала обрадовалась поездке, а потом бы увидела, что меня заменили, наверное, это было бы тяжело принять. Но я была готова к такому развитию событий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtlQA82HnYw/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtlQA82HnYw/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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My current favorite????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/stasya_konstantinovaa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Stanislava Konstantinova</a> (@stasya_konstantinovaa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-07T13:20:49+00:00">7 Фев 2019 в 5:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— После короткой программы на Универсиаде ты сказала, что рада, что тебя не коснулась «вся эта шумиха» с выбором состава на ЧМ. Что ты имела в виду?

— Я вкладывала в это смысл, что сейчас в интернете случаются стычки по поводу выбора состава, и я рада, что в них не участвую, потому что это тяжело.

С другой стороны, мне безумно обидно, что я выпала из этой борьбы. Обидно, что место в тройке, которое я завоевала на чемпионате России, разыгрывали без меня. Наверное, это произошло, потому что в произвольной программе в Великом Новгороде я оказалась неконкурентоспособной.

— Согласна с выбором Жени вместо Лизы?

— Сложно комментировать, я хорошо общаюсь с обеими. В этой ситуации я немного эгоист, потому что в первую очередь мне было обидно за себя. Вообще, не завидую людям на тренерском совете, которым пришлось это решать. Непонятно, какой выбор бы правильным.

— Стася, у тебя очень грамотная и складная речь. Было желание поработать журналистом или комментатором?

— Было, конечно. Даже как-то хотела связать с этим образование, но сейчас я учусь в НГУ имени Лесгафта. Это интересно и необходимо. Дальше будем смотреть. Хотелось бы попробовать себя в роли постановщика программ, потому что у меня безумная куча идей. Когда включается какая-то музыка, в моей голове происходит постановочный взрыв. К этому явно лежит моя душа.

Еще хотела бы попробовать себя в комментаторстве. Но это, скорее, после окончания карьеры. В этом деле хочется больше быть собой в эфире. Например, Татьяна Анатольевна Тарасова комментирует от души, и это не просто голос за кадром. Ты знаешь, что это — специалист, который разбирается в вопросе и относится к каждому спортсмену по-своему.

Также хотелось бы поработать на телевидении и в какой-нибудь другой роли. В общем, есть желание проявить себя, но пока не знаю как.