Борьба за квоты. Какие перспективы у российских фигуристок на чемпионате мира в Японии
Владислав Жуков — о медальных шансах россиянок на турнире в Сайтаме.
Владислав Жуков — о медальных шансах россиянок на турнире в Сайтаме.
Очень некстати для сборной России, что чемпионат мира пройдет в Японии. В особенности для наших девушек. В олимпийский сезон — пожалуйста, еще раньше — без проблем, но сейчас ситуация сильно изменилась. После ухода из большого спорта Мао Асады, Мики Андо и Сидзуки Аракавы женское одиночное катание в Японии долгое время пребывало в кризисе. Команду на плаву пыталась держать Сатоко Мияхара — фигуристка не совсем японской формации.
Но с недавних пор японский конвейер по производству фигуристок
Уже сейчас можно сказать, что хотя бы одна японская фигуристка в Сайтаме точно попадет в призы. От Японии на турнире выступят Рика Кихира, Каори Сакамото и Мияхара, и это если и не команда мечты, то уж во всяком случае
В Канаде японки впервые в сезоне лицом к лицу столкнулись со своими основными конкурентками — россиянками Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой. По итогам соревнований две ступени пьедестала заняли Загитова и Туктамышева, и все бы хорошо, за исключением одного «но» — более чем убедительную победу с мировым рекордом в короткой программе праздновала Кихира.
Ей всего 16 лет, и этот сезон для нее первый на взрослом уровне, однако уже со стартового этапа
Любители фигурного катания знают, что Кихира исполняет сложнейший на текущий момент прыжок — тройной аксель. Точнее, три акселя на две программы, один из которых — в каскаде с тройным тулупом (самая дорогая комбинация здесь и сейчас). Однако наивно полагать, что только лишь аксель в три с половиной оборота, к тому же чисто исполняемый ею через раз, сделал из нее одну из основных претенденток на золото мирового первенства. Даже Мао Асада, пугавшая трикселями еще десять лет назад, оставалась время от времени за спинами соперниц
У Рики ситуация другая. Для нее тройной аксель — оружие, конечно, главное, но далеко не единственное, а победы стали возможными
С этого сезона Международный союз конькобежцев (ISU) под нажимом национальных федераций принял важнейшую поправку к правилам. Теперь лишь один прыжковый элемент в короткой и три — в произвольной программе получают надбавки за исполнение его во второй части выступления. Неофициально это можно назвать «поправкой Загитовой», которая в олимпийском сезоне переносила все прыжки в конец программ и получала внушительные бонусы к и без того высочайшей технической оценке, не оставляя конкуренткам ни малейшего шанса. Любопытный факт — схему, которую в итоге принял ISU относительно прыжков во второй части программ, предложила Федерация конькобежного спорта Японии.
Теперь фигуристам и их тренерам приходится разрабатывать целые стратегии и до мелочей продумывать то, как воспользоваться бонусной зоной. Идти на риск и вставлять самые сложные элементы в конец или нет — цена ошибки здесь велика как никогда, но при этом грамотное решение значительно повышает шансы на успех. Если смотреть на фигуристок
Абсолютными лидерами здесь являются Элизабет Турсынбаева из Казахстана (35,86), включившая по ходу сезона в произвольную программу четверной сальхов, но пока еще так и не исполнившая его без падения, а также Алина Загитова (32,67) и американка Брэди Тэннелл (31,13). Кихира с результатом 26,84
Немалую роль в результатах Кихиры сыграли и оценки за компоненты, стремительно выросшие по ходу сезона. Первый «взрослый» турнир — Мемориал Одрея Непелы — 2018 Рика закончила с 31 баллом по второй оценке в короткой и 66 — в произвольной. А уже через несколько месяцев в финале
У Рики проскакивают недокруты, которые техническая панель ей выставляет далеко не всегда. Она
Вторым номером сборной Японии на чемпионате мира будет Сакамото. Нынешний сезон 18-летняя фигуристка, независимо от результатов в Сайтаме, запишет себе в актив. Она впервые в карьере пробилась в финал
В отличие от Кихиры, Сакамото все же менее пластичная и «компонентная». Кроме того, у нее есть проблемы с ребром на лутце,
И, наконец, Мияхара — 20-летний ветеран (звучит дико, но это так) японской сборной. Ветеран, который не хочет сдавать позиций, несмотря на то что его буквально давят более молодые и техничные. Ветеран, который становится лучше день ото дня и не опускает рук, когда на тренировке на одном льду с ней Кихира, также занимающаяся у тренера Миэ Хамады, после успешного тройного акселя заходит на четверной прыжок и всем видом своим показывает — смотри, я лучше, я моложе.
Такие истории любят все — от зрителей до судей. Тем более что Сатоко невозможно не любить. Низкие прыжки? Да. Проблемы с флипом и лутцем? Да. Устаревшая техническая база? И снова киваем головой. Но при этом — мастерские вращения, изысканные постановки программ, артистизм и легкость скольжения. И это в том возрасте, когда фигуристок потихоньку списывают со счетов.
Вероятно, сейчас японская федерация не будет делать на Мияхару ставку как на второй номер национальной команды. Про первый говорить не стоит, фаворит был известен уже после финала
Тем более что с судейской лояльностью в отношении японских фигуристок в Сайтаме проблем не будет. И это, если говорить откровенно, немного пугает. В ноябре прошлого года в Хиросиме прошел этап
У сборной Японии прекрасные, сильные и без дополнительной «накачки» фигуристки. И очень хотелось бы, чтобы на главном старте сезона они, как и остальные спортсменки, получили баллы, соизмеримые с показанным на льду. Но сейчас в это верится с трудом. Поэтому японский пьедестал в женской одиночке в Сайтаме — уж точно не миф. А вот реальность ли — это мы узнаем очень скоро.
Но российским болельщикам рано отчаиваться. Наша команда
Но не надо требовать от Самодуровой победы. Ни к чему хорошему это не приведет. Софья — замечательная фигуристка, которая получает удовольствие от того, что делает на льду. Ее программы хочется пересматривать, а это уже говорит о многом. Но для того, чтобы сметать соперниц на мировом первенстве, нужно чуть больше.
Все это говорит о том, что у Самодуровой есть небольшие технические пробелы, которые требуют исправления. И Самодурова, и Мишин прекрасно это понимают, но на данный момент пространства для усложнения программ, видимо, нет, как нет и времени на выправку недочетов.
Однако Самодурова в сборной России — это очень хорошо. И с этим утверждением бесполезно спорить. Хотя бы потому, что Софья невероятно стабильна. В свой первый «взрослый» сезон она не сорвала ни одного проката, а ее последняя
Ее личный рекорд — 213,84 балла, и если Софье удастся совладать с нервами и получить примерно столько же, то этого должно хватить для места в районе пятерки лучших.
Второй в заявке российской сборной будет олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане 16-летняя Алина Загитова. Два последних турнира, а именно чемпионат России в Саранске и европейское первенство в Минске, получились для спортсменки неудачными, и это, конечно же, не пройдет для нее бесследно. Несовершенство физической формы вкупе с потрясающими, но очень сложными и энергозатратными программами — все это вызывает вопросы относительно того, как фигуристка выступит в Японии. Но хуже то, что на фоне физики развивается боязнь ошибиться, откуда до самой ошибки рукой подать.
С технической точки зрения оценивать Алину сейчас очень сложно. Проблемы с прыжками у нее имеются, она и сама говорила об этом. Но важно вот что — в короткой программе, технической дисциплине с меньшим хронометражем, Загитова практически не ошибается. А произвольная, которая примерно на две минуты дольше, в последнее время ей не дается. И начинается все с каскада из тройного лутца и тройного тулупа — так было в финале
Тем более что сложнейший постолимпийский сезон получается у Алины на зависть многим. Возможно, со временем мы все поймем, что в сезоне-2018/19 стали свидетелями
Если говорить о результатах, то лучшая сумма баллов Алины — 238,43, это действующий мировой рекорд, к которому Кихира все никак не может приблизиться, хоть и очень старается. Как и к рекорду Загитовой в произвольной программе (158,50). У нее четвертая техническая база в мире и лучшие оценки за компоненты. Ее любят в России, а в Японии — просто обожают, поэтому едва ли судьи будут уж очень сильно придираться к олимпийской чемпионке. Если Алине удастся выступить без ошибок, она будет единственной, кому удастся соперничать с Кихирой за золото.
Исходя из результатов первой части сезона, третье место в заявке сборной должна была занять еще одна подопечная Мишина, 22-летняя чемпионка мира и Европы — 2015 Елизавета Туктамышева.
Казалось, что так оно и будет. Золото и бронза этапов
Но перед стартом национального чемпионата Туктамышева слегла с воспалением легких и пропустила турнир. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение дать фигуристке время поправить здоровье и не стала включать ее в заявку на чемпионат Европы. Затем, чтобы проверить готовность резерва к главному турниру сезона, финал Кубка России в Великом Новгороде был объявлен решающим этапом при выборе состава сборной. Из основных претенденток на место в команде на турнир приехали Туктамышева и Евгения Медведева. Победу праздновала последняя — она же и получила третью путевку в Сайтаму.
Оставим разговоры про регламенты и трудности отбора на потом. Если смотреть на выбор федерации здраво, то логика в нем все же имеется, если вспоминать, что главное для нашей команды на нынешнем чемпионате мира — борьба за сохранение максимальной заявки на следующий год. Туктамышева — блистательная спортсменка и главный технический феномен в женском одиночном катании последнего времени. Но только технический. Уже давно не секрет, что в программах Елизаветы мало хореографических изысков,
В противовес Елизавете идет Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпиады в Южной Корее, которая первую половину сезона провела катастрофически плохо. Техника 19-летней фигуристки всегда вызывала споры — тут и простая база, и лутц с неправильного ребра, и двойной аксель, над приземлением которого билась Тутберидзе, а теперь — новый тренер Евгении канадец Брайан Орсер. Но неизменными оставались чувство образа и представление программ, благодаря чему она и стала той Медведевой, которой ее навсегда запомнят любители фигурного катания. Что, в свою очередь, выливается в высочайшие баллы за компоненты.
В отличие от техники, вторая оценка имеет тенденцию не изменяться совсем или же снижаться совсем
Но точно не стоит рассчитывать на те баллы (222,90), что были выставлены судьями в финале Кубка России. В Сайтаме арбитры могут придраться и к лутцу, и к вращениям, которые хоть и стали лучше, но
Но есть ощущение, что Медведева на чемпионате мира выступит достойно. Это нельзя объяснить