Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес Кингз2
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс3
Вегас Голден Найтс5
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Тайвань
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Аризона Койотс1
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
155 главных побед в карьере Головкина
10«Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»
10:13 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Медведева нацелена на борьбу на чемпионате мира в Сайтаме

САЙТАМА /Япония/, 19 марта. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева настроена бороться на чемпионате мира, который проходит в японском городе Сайтама. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после тренировочного проката короткой программы.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Медведева была включена с состав сборной России 27 февраля — через несколько дней после финала Кубка России в Великом Новгороде. Решение было принято тренерским советом — за кандидатуру 19-летней Медведевой высказались 19 человек, за кандидатуру еще одной претендентки на место в составе 22-летней Елизаветы Туктамышевой — семь, один член совета воздержался.

«Я много и с удовольствием работала перед поездкой сюда. Я рада возможности кататься и ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит здесь на трибунах, своих близких, своих тренеров. Я просто рада здесь быть. Но это не отменяет факта — я буду бороться», — сказала Медведева.

Соревновательная программа чемпионата мира стартует 20 марта, когда на лед с короткими программами выйдут спортивные пары и одиночницы. Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017 гг.). Турнир завершится 23 марта.

 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
Футболист «Спартака» покинул расположение сборной России
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф с «Автомобилистом»
Расизм в Киеве: «Челси» подал жалобу после матча с «Динамо»
«Так пилотировать нельзя»: чемпион мира — о Данииле Квяте
Олег Романцев оценил игру Глушакова в матче «Спартак» — «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь