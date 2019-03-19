Российская фигуристка Медведева нацелена на борьбу на чемпионате мира в Сайтаме

Медведева была включена с состав сборной России 27 февраля — через несколько дней после финала Кубка России в Великом Новгороде. Решение было принято тренерским советом — за кандидатуру 19-летней Медведевой высказались 19 человек, за кандидатуру еще одной претендентки на место в составе 22-летней Елизаветы Туктамышевой — семь, один член совета воздержался.

«Я много и с удовольствием работала перед поездкой сюда. Я рада возможности кататься и ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит здесь на трибунах, своих близких, своих тренеров. Я просто рада здесь быть. Но это не отменяет факта — я буду бороться», — сказала Медведева.