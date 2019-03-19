Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Тайвань
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Вегас Голден Найтс7
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Аризона Койотс1
Все события
Фоторепортажи
10«Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»
155 главных побед в карьере Головкина
11:16 (мск), источник: Р-Спорт

Ханю: Возможно, восстановился не на 100%, но готов к чемпионату мира

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю, восстанавливавшийся после травмы голеностопа, заявил, что готов к выступлению на чемпионате мира.

Наверх
Источник: Р-Спорт

«Возможно, я восстановился не на 100%, но готов к турниру, — приводит TSN слова Ханю. — Передо мной всегда стоит цель победить, но нужно не только обыграть соперника, но и преодолеть себя. Я с нетерпением жду начала соревнований».

«Похожая ситуация произошла на Олимпиаде, когда мне пришлось выступать после травмы спины, я извлек из этого ценный опыт», — добавил 24-летний спортсмен.

Ханю получил травму в ноябре на тренировке перед произвольной программой на московском этапе Гран-при нынешнего сезона.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 20—23 марта.

 Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
Футболист «Спартака» покинул расположение сборной России
Кризис «Краснодара». Что происходит с «быками»
Молодой швед побил клубный рекорд Буре в НХЛ
Ари ответил Погребняку на слова о чернокожих футболистах сборной
Олег Романцев оценил игру Глушакова в матче «Спартак» — «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь