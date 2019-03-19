Ханю: Возможно, восстановился не на 100%, но готов к чемпионату мира

«Возможно, я восстановился не на 100%, но готов к турниру, — приводит TSN слова Ханю. — Передо мной всегда стоит цель победить, но нужно не только обыграть соперника, но и преодолеть себя. Я с нетерпением жду начала соревнований».
«Похожая ситуация произошла на Олимпиаде, когда мне пришлось выступать после травмы спины, я извлек из этого ценный опыт», — добавил 24-летний спортсмен.
Ханю получил травму в ноябре на тренировке перед произвольной программой на московском этапе Гран-при нынешнего сезона.
Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 20—23 марта.