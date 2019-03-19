Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира?

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В японской Сайтаме 20 марта начнется соревновательная программа чемпионата мира по фигурному катанию — одного из главных событий всего зимнего сезона. Сборная России отправилась на турнир почти максимально возможным составом, но рассчитывать на высокие результаты вряд ли стоит. В том числе и хедлайнерам женского турнира Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Загитова против Медведевой за спиной Кихиры

Главным фаворитом женского турнира, безусловно, является японка Рика Кихира.

Спортсменка, которая в нынешнем сезоне очень часто не слишком удачно катает короткую программу, иногда даже заваливает, но в произвольной неизменно показывает выдающееся катание. А когда ей удается избежать ошибок и ровно откатать обе программы, как в финале «Гран-при», то Кихира просто намного сильнее всех.

В активе юной японки не только тройной аксель, который она уверенно крутит, не только качественные прыжки, но и очень выразительное катание, приносящее ей хорошие оценки за компоненты. Удивительно, но спустя всего лишь год и месяц после Олимпиады в Пхенчхане можно констатировать, что проиграть Кихира может только сама.

Как это похоже на то, что говорилось в прошлом году про Алину Загитову. Олимпийская чемпионка в текущем сезоне мало напоминает почти безукоризненную фигуристку, которая делала все прыжки во второй части произвольной программы. Сейчас многое изменилось — изменились правила, изменилась компоновка программы, изменилась сама Алина.

По ходу всего сезона она только и делает, что ведет борьбу сама с собой. И чаще всего ее проигрывает. А кошмарные выступления на чемпионате России в Саранске и чемпионате Европы в Минске нанесли сильнейший удар по психике Загитовой. Как ни сложно это осознавать, но даже при чистых прокатах олимпийской чемпионки нет никакой гарантии, что она сможет побороться за победу. Но медаль в таком случае от нее никуда не уйдет.

О шансах Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой говорить еще сложнее.

Одна после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру завалила сезон и ни за что не попала бы на чемпионат мира, если бы не решение ФФККР сделать дополнительный отбор на финале Кубка России в Великом Новгороде и не странное судейство тех соревнований.

Да, Медведева двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, но ее катание в сезоне было совсем неубедительным.

Другая практически не ошибается и использует все шансы, которые дают соперницы. Но у Самодуровой помимо невероятной стабильности есть и четко очерченная верхняя граница, за которую она переступить не способна. Пока не способна. Самодурова с чистым катанием получит даже меньше, чем все главные претендентки с ошибками.

Казалось бы, вот оно, событие года — Загитова против Медведевой на чемпионате мира. Событие, которого ждали больше 13 месяцев. Но объективно оно будет за спиной Кихиры. И если кто-то из наших девушек завоюет медали, то это будет отличным результатом. Тем более, что помимо Кихиры есть японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара. Было бы еще сложнее при условии участия прошлогодней чемпионки мира Кейтлин Осмонд, но канадская фигуристка взяла паузу в карьере.

Ханю против Чена

В мужском катании шансов у россиян значительно меньше, чем в женском.

Михаил Коляда — бронзовый призер чемпионата мира в Милане, но в этом сезоне он выступает отвратительно. Даже на тех турнирах, где у нет соперников и нет того давления, что на главных стартах, Коляда допускает в произвольной по четыре падения. Александр Самарин — сильный фигурист, но катается он без той легкости и уверенности, что присуща чемпионам, и без той стабильности, что необходима для побед. Андрей Лазукин вообще попал в заявку на чемпионат мира в последний момент, и ему просто не хватит сложности контента, чтобы побороться за десятку лучших.

Борьба за золото пойдет между действующим чемпионом мира американцем Нэйтаном Ченом, который делает столько четверных прыжков, сколько позволяют силы, и двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю, который не выступал с ноября, когда на «Гран-при» России в Москве получил травму правого голеностопа, выполняя четверной лутц.

Есть и другие претенденты на награды. Например, японец Шома Уно, любимчик судей, которому прощают регулярные недокруты, американцы Винсент Чжоу и Джейсон Браун, китаец Боян Цзинь, кореец Чжунхван Ча. Шансы россиян в такой компании невысоки.

Французы в борьбе за два титула

Давно не было такого, чтобы французский дуэт считался главным претендентом на награды в соревнованиях спортивных пар. Но Ванесса Джеймс и Морган Сипре проводят сезон просто феноменально. На чемпионате Европы в Минске и в финале «Гран-при» они это доказали.

Россию в Сайтаме представят три спортивные пары.

Чемпионы страны Евгения Тарасова и Владимир Морозов, если смотреть только на результаты соревнований, выглядят очень достойно. Но на самом деле у них достаточно много ошибок, особенно в параллельных прыжках. Работа с Максимом Траньковым пока не вывела их на новый уровень катания, чего все ждали. Чтобы обыграть французов, им нужно катать безошибочно.

Наталья Забияко и Александр Энберт как раз вышли на новый уровень, но они в числе тех, кто обычно ведет борьбу за места с пятого по восьмое, а дебютантов чемпионатов мира Александру Бойкову и Дмитрия Козловского будут судить максимально строго.

Непонятно, в какой форме приехали в Японию китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Эта пара, кажется, с безграничными возможностями в плане потенциала, но их часто подводит здоровье. В нынешнем сезоне они практически не выступали, а в середине февраля партнерша получила новое повреждение, которое оставило их вне тренировок на несколько недель.

Другой китайский дуэт — Чен Пен и Ян Цзинь- тоже способен на многое, но и у фигуристов серьезные проблемы с параллельными сальховами. Если они их не решат, то говорить о медалях сложно. Возможно, вмешаются в борьбу канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро или итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Главными претендентами на победу в танцах на льду будут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они пропустили финал «Гран-при» из-за травмы партнера, но на домашнем этапе «Гран-при» и на чемпионате Европы выглядели недосягаемыми. За две другие награды будут бороться танцоры из США и Канады, а также российские дуэты Александра Степанова с Иваном Букиным и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.

Ждать от сборной России золотых медалей в Сайтаме не стоит.

Но если такое случится, тот, кто завоюет награду высшего достоинства, станет настоящим героем. А серебро или бронза обязательно будут.

Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

20 марта, среда. 04.30 — пары, короткая программа. 09.05 — женщины, короткая программа

21 марта, четверг. 04.30 — пары, произвольная программа. 10.00 — мужчины, короткая программа

22 марта, пятница. 06.00 — танцы на льду, ритм-танец. 11.30 — женщины, произвольная программа

23 марта, суббота. 06.30 — танцы на льду, произвольный танец. 11.30 — мужчины, произвольная программа.

Состав сборной России