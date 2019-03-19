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16:20 (мск), источник: ТАСС

Британская фигуристка Джонс станет самой возрастной участницей чемпионата мира в Японии

САЙТАМА /Япония/, 19 марта. /ТАСС/. Британская фигуристка Зои Джонс, выступающая в парном катании, станет самой возрастной участницей чемпионата мира в японской Сайтаме. Статистику чемпионата приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев.

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На момент выступления в Сайтаме Джонс исполнилось 39 лет, ее партнеру Кристоферу Бояджи — 28. Самая молодая участница турнира — 15-летняя Екатерина Рябова из Азербайджана, самый молодой — 16-летний австриец Люк Майерхофер, самый возрастной — 32-летний канадский танцор Эндрю Поже.

На чемпионате будут соревноваться два брата и сестры: австрийский танцевальный дуэт Шантель и Брендан Керри, а также одиночники — чехи Элиска Бржезинова и Михал Бржезина. В соревновании также участвуют две супружеские пары — танцоры Мари-Жаде Лорьё и Ромэн ле Гак из Франции, а также японцы Мисато Комацубара и Тим Колето.

В соревнованиях принимают участие три действующих чемпиона мира — американец Нэтан Чен и французский дуэт Габриэль Пападакис и Гийом Сизерон, а также четыре чемпиона мира прошлых лет — японец Юдзуру Ханю (2014, 2017), россиянка Евгения Медведева (2016, 2017), китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (2017, пары).

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии в седьмой раз, ранее Сайтама принимала турнир в 2014 году. В Японии ранее чемпионаты мира проводились в Токио (2007, 1985, 1977), Нагано (2002) и Макухари (1994). В чемпионате примут участие 167 фигуристов из 43 стран: 35 мужчин, 40 женщин, 19 пар и 27 пар танцев на льду.

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