Британская фигуристка Джонс станет самой возрастной участницей чемпионата мира в Японии

На момент выступления в Сайтаме Джонс исполнилось 39 лет, ее партнеру Кристоферу Бояджи — 28. Самая молодая участница турнира — 15-летняя Екатерина Рябова из Азербайджана, самый молодой — 16-летний австриец Люк Майерхофер, самый возрастной — 32-летний канадский танцор Эндрю Поже.

На чемпионате будут соревноваться два брата и сестры: австрийский танцевальный дуэт Шантель и Брендан Керри, а также одиночники — чехи Элиска Бржезинова и Михал Бржезина. В соревновании также участвуют две супружеские пары — танцоры Мари-Жаде Лорьё и Ромэн ле Гак из Франции, а также японцы Мисато Комацубара и Тим Колето.

В соревнованиях принимают участие три действующих чемпиона мира — американец Нэтан Чен и французский дуэт Габриэль Пападакис и Гийом Сизерон, а также четыре чемпиона мира прошлых лет — японец Юдзуру Ханю (2014, 2017), россиянка Евгения Медведева (2016, 2017), китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (2017, пары).