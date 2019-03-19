Медведева и Загитова без ошибок откатали вечернюю тренировку на ЧМ

Источник: Р-Спорт

Чемпионат мира стартует в среду на «Супер Арене» в японской Сайтаме. Во вторник фигуристки провели утреннюю и вечернюю тренировки. В первой сессии Загитова допустила одну серьезную ошибку, Медведева откатала безошибочно.

Вечером на льду в Сайтаме Медведева чисто исполнила самый сложный из своих каскадов тройной сальхов — тройной риттбергер, а Загитова, помимо своих основных элементов, сделала каскад из тройных лутца и двух риттбергеров. Причем второй раз она исполнила этот элемент «3−3−3» под музыку произвольной программы.

Победительница Финала Гран-при текущего сезона и одна из фавориток мирового первенства японка Рика Кихира немногим ранее уверенно провела тренировку, несколько раз исполнив аксель в три с половиной оборота. Третья российская участница чемпионата мира Софья Самодурова вечернюю тренировку пропустила.