Медведева и Загитова без ошибок откатали вечернюю тренировку на ЧМ

Чемпионат мира стартует в среду на «Супер Арене» в японской Сайтаме. Во вторник фигуристки провели утреннюю и вечернюю тренировки. В первой сессии Загитова допустила одну серьезную ошибку, Медведева откатала безошибочно.
Вечером на льду в Сайтаме Медведева чисто исполнила самый сложный из своих каскадов тройной сальхов — тройной риттбергер, а Загитова, помимо своих основных элементов, сделала каскад из тройных лутца и двух риттбергеров. Причем второй раз она исполнила этот элемент «3−3−3» под музыку произвольной программы.
Победительница Финала Гран-при текущего сезона и одна из фавориток мирового первенства японка Рика Кихира немногим ранее уверенно провела тренировку, несколько раз исполнив аксель в три с половиной оборота. Третья российская участница чемпионата мира Софья Самодурова вечернюю тренировку пропустила.
Соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира начнутся 20 марта в 15:05 по местному времени (9:05 мск). Медведева выйдет на прокат короткой программы в 14:37 мск, Кихира следом за ней в 14:43, а затем, в 14:50, на льду появится Загитова, которая завершит выступления одиночниц.