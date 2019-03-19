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16:28 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева и Загитова без ошибок откатали вечернюю тренировку на ЧМ

САЙТАМА (Япония), 19 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева провели во вторник вечернюю тренировку за день до старта чемпионата мира 2019 года, обе спортсменки не допустили грубых ошибок.

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Источник: Р-Спорт

Чемпионат мира стартует в среду на «Супер Арене» в японской Сайтаме. Во вторник фигуристки провели утреннюю и вечернюю тренировки. В первой сессии Загитова допустила одну серьезную ошибку, Медведева откатала безошибочно.

Вечером на льду в Сайтаме Медведева чисто исполнила самый сложный из своих каскадов тройной сальхов — тройной риттбергер, а Загитова, помимо своих основных элементов, сделала каскад из тройных лутца и двух риттбергеров. Причем второй раз она исполнила этот элемент «3−3−3» под музыку произвольной программы.

Победительница Финала Гран-при текущего сезона и одна из фавориток мирового первенства японка Рика Кихира немногим ранее уверенно провела тренировку, несколько раз исполнив аксель в три с половиной оборота. Третья российская участница чемпионата мира Софья Самодурова вечернюю тренировку пропустила.

Соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира начнутся 20 марта в 15:05 по местному времени (9:05 мск). Медведева выйдет на прокат короткой программы в 14:37 мск, Кихира следом за ней в 14:43, а затем, в 14:50, на льду появится Загитова, которая завершит выступления одиночниц.

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