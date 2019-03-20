Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

По итогам короткой программы Тарасова и Морозов набрали 81,21 балла, установив рекорд мира. Предыдущее мировое достижение было установлено ранее в короткой программе на чемпионате мира китайским дуэтом Суй Вэньцзин и Хань Цуном (79,24), который занимает второе место.
На третьем месте идет еще одна китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян (75,51). Другая российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт (73,96) занимает четвертое место, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (69,99) идут на шестой строчке.
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Произвольную программу пары представят в четверг.