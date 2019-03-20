Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

По итогам короткой программы Тарасова и Морозов набрали 81,21 балла, установив рекорд мира. Предыдущее мировое достижение было установлено ранее в короткой программе на чемпионате мира китайским дуэтом Суй Вэньцзин и Хань Цуном (79,24), который занимает второе место.