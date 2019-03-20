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12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
09:26 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

САЙТАМА (Япония), 20 мар — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

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По итогам короткой программы Тарасова и Морозов набрали 81,21 балла, установив рекорд мира. Предыдущее мировое достижение было установлено ранее в короткой программе на чемпионате мира китайским дуэтом Суй Вэньцзин и Хань Цуном (79,24), который занимает второе место.

На третьем месте идет еще одна китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян (75,51). Другая российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт (73,96) занимает четвертое место, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (69,99) идут на шестой строчке.

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Произвольную программу пары представят в четверг.

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом
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08:58 (мск)© Ньюстюб
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