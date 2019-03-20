Тарасова и Морозов о лидерстве на ЧМ: Мы катались друг для друга

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира-2019 стартовал в среду на «Супер Арене» в японской Сайтаме соревнованиями в парном катании. Тарасова/Морозов установили рекорд мира в короткой программе, набрав 81,21 балла, и лидируют перед произвольным прокатом.

«Нам действительно понравилось, чувствовалась поддержка зала, поддержка друг друга. Мы катались друг для друга, для судей, для зрителей. Мы рады и довольны сегодня, — сказала Тарасова журналистам. — Старались катать в полную силу, отдавая эмоции, но в то же время немного сдержанно, потому что завтра еще прокат».

Во время исполнения программы тренер дуэта Максим Траньков постучал по борту и что-то крикнул спортсменам.