Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз7
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз3
Торонто Мэйпл Ливз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд1
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс0
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз1
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзБ3
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» обыграл «Краснодар»
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
09:40 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасова и Морозов о лидерстве на ЧМ: Мы катались друг для друга

САЙТАМА (Япония), 20 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов признались, что откатали короткую программу на чемпионате мира в Японии ради себя.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира-2019 стартовал в среду на «Супер Арене» в японской Сайтаме соревнованиями в парном катании. Тарасова/Морозов установили рекорд мира в короткой программе, набрав 81,21 балла, и лидируют перед произвольным прокатом.

«Нам действительно понравилось, чувствовалась поддержка зала, поддержка друг друга. Мы катались друг для друга, для судей, для зрителей. Мы рады и довольны сегодня, — сказала Тарасова журналистам. — Старались катать в полную силу, отдавая эмоции, но в то же время немного сдержанно, потому что завтра еще прокат».

Во время исполнения программы тренер дуэта Максим Траньков постучал по борту и что-то крикнул спортсменам.

«Мы как раз мимо него проезжали, он закричал нам, чтобы мы отдали все силы полностью. У нас произошел эмоциональный взрыв, нас это взбодрило, ведь в концовке нам этого не хватает. Это было прикольно», — добавил Морозов.

 Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Русские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом
СКА увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
WBA обязала украинца Усика провести титульный бой с Лебедевым
Два гола Радулова принесли победу «Далласу» в матче с «Флоридой»
Александр Кокорин отметил день рождения в СИЗО с женой
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Лучшие тренеры в истории мирового футбола (фотогалерея)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь