Тренер о прокате Тарасовой и Морозова на ЧМ: Они вернулись на свой уровень

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира-2019 стартовал в среду на «Супер Арене» в японской Сайтаме соревнованиями в парном катании. Тарасова/Морозов установили рекорд мира в короткой программе, набрав 81,21 балла, и лидируют перед произвольным прокатом. Траньков во время проката вел себя эмоционально.

«Я не скажу, что прямо уж волновался, — сказал Траньков журналистам. — Первый раз я катал короткую программу вместе со своими спортсменами. Во-первых, я люблю эту программу (Тарасова/Морозов вернулись посреди сезона к прошлой короткой программе, поставленную на музыку из второго концерта Сергея Рахманинова). Во-вторых, программа не была такой сырой, как на предыдущих турнирах, например, на чемпионате Европы».