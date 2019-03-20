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09:41 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер о прокате Тарасовой и Морозова на ЧМ: Они вернулись на свой уровень

САЙТАМА (Япония), 20 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов вернулись на уровень олимпийского сезона, заявил тренер спортивной пары Максим Траньков после короткой программы на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира-2019 стартовал в среду на «Супер Арене» в японской Сайтаме соревнованиями в парном катании. Тарасова/Морозов установили рекорд мира в короткой программе, набрав 81,21 балла, и лидируют перед произвольным прокатом. Траньков во время проката вел себя эмоционально.

«Я не скажу, что прямо уж волновался, — сказал Траньков журналистам. — Первый раз я катал короткую программу вместе со своими спортсменами. Во-первых, я люблю эту программу (Тарасова/Морозов вернулись посреди сезона к прошлой короткой программе, поставленную на музыку из второго концерта Сергея Рахманинова). Во-вторых, программа не была такой сырой, как на предыдущих турнирах, например, на чемпионате Европы».

«Сегодня это была та программа, которую я и хотел увидеть, — добавил специалист. — Всё равно, конечно, были мелкие детали, требующие доработки. Но в целом сумма за 80 баллов — хорошая. Большое спасибо Нине Михайловне (Мозер), что она подключилась к работе и вернула пару, можно сказать, на тот уровень, на котором они были в прошлом сезоне».

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