Русские фигуристы свели японцев с ума! Они выиграли короткую программу с мировым рекордом
Уже завтра золото ЧМ в парах спустя 6 лет может вернуться в Россию.
Уже завтра золото ЧМ в парах спустя 6 лет может вернуться в Россию.
В последний раз русские фигуристы брали золото ЧМ в парном катании еще 6 лет назад — в канадском Лондоне Татьяна Волосожар и Максим Траньков не оставили соперникам ни единого шанса, опередив серебряных призеров на 20 баллов. С тех пор нашим парникам постоянно
На данный момент прошлогодний турнир — последний, где Тарасова/Морозов оказались выше французов. В этом сезоне Джеймс/Сипре одержали две победы из двух (финал
Перед японским ЧМ букмекеры так и не смогли определиться с главным фаворитом, поэтому шансы французов и россиян считались абсолютно одинаковыми — 3,50. Успех пары Наталья Забияко/Александр Энберт оценивался коэффициентом 5,50, а вероятность золотого дебюта Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — 12,0.
Бойкова и Козловский выходили на лед последними в четвертой разминке. Дебют сложно назвать сверхудачным: в короткой программе россияне проиграли сами себе двухмесячной давности около 2,5 балла. Конечно, можно говорить о том, что судьи на ЧМ оценивают строже, чем на ЧЕ, однако тодес уже в который раз в сезоне был исполнен лишь на базовую стоимость. А в этот раз и подкрутка была выполнена не так здорово, как мы уже привыкли. Хорошие прыжковые элементы (сальхов), но пока что это промежуточное шестое место с призрачными шансами на медаль.
Забияко/Энберт на ЧЕ не выступали, однако ехали в Японию как вторая пара страны. С давлением справились, показали очень чистую программу, однако арбитры оценки все же немного придержали. Элементы были исполнены качественно, но плюсов могло было быть больше. И перед произвольной программой Наталья и Александр занимают четвертое место. Хотя их программа «Александр Невский» реально завораживает. И ее боевой дух пришелся по вкусу японским зрителям.
В этом сезоне почти после каждого проката Тарасовой и Морозова к качеству исполнения программ возникали вопросы. Дошло до того, что перед ЧЕ фигуристы вернулись к своей прошлогодней программе. И если после выступлений в Минске этот шаг вновь вызвал кучу недоумений, то сегодня мы
Смотрите также: Самые красивые фигуристки чемпионата мира
Безусловно, второй концерт Рахманинова — великая музыка, кататься под нее невероятно сложно. Но Тарасова/Морозов сделали практически все изумительно, обновив мировой рекорд. Да, судьи не поставили должных плюсов за поддержку, к тому же дорожку оценили не на максимум. Однако этого хватило для преодоления отметки в 80 баллов. А это круто!
Второе и третье места занимают китайские пары, которые покорили всех своей техникой. В плане артистизма у них все довольно топорно, но они почти не ошибаются.
А вот Джеймс/Сипре короткую программу завалили, причем ошиблись оба: Морган прыгнул двойной тулуп вместо тройного, а Ванесса упала с выброса (флип). Золото им теперь точно не светит, они проигрывают неприлично много.
Произвольная программа пройдет уже завтра. И россияне максимально близки, чтобы вернуть золото ЧМ в нашу страну. Нужно только нервы держать в кулаке. А там никакие судьи китайцам не помогут.
Владимир Афанасьев