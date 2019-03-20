«Раздеваться на льду разве прилично?» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой

Источник: РИА "Новости"

Мир фигурного катания бурлит не только на чемпионате мира в Японии. Российские фигуристки Анна Погорилая и Елизавета Туктамышева, которые не попали на мировое первенство, обменялись колкими фразами.

Что сказала Погорилая

Анна Погорилая высказала свое мнение по поводу отсутствия Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира-2019. Кроме того, спортсменка раскритиковала известный номер с раздеванием.

— Это спорт. К такому нужно быть готовым, — цитирует «АиФ» Погорилую. — Мне даже больше жалко Константинову. По спортивному принципу вроде проходила в состав на ЧМ, но в итоге не поехала. Лиза тоже хорошо каталась, но тренерский совет принял такое решение. Причем, как мы знаем, подавляющее большинство отдали голоса за Женю.

Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?».

Что ответила Туктамышева

— Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей, — написала Туктамышева в своем Твиттере.

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Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия на чемпионате мира-2019. Россию представят двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.

Реакция

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, поддержала Елизавету Туктамышеву, которая подверглась критике со стороны бронзового призера чемпионата мира Анны Погорилой. Ранее спортсменка раскритиковала показательное выступление Туктамышевой с раздеванием.

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда у меня будет ребенок, и он спросит «Мама, что это такое?», я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам», — написала Попова.