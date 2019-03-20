Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

25 января Самодурова стала чемпионкой Европы. Серебро завоевала Загитова. Медведева не участвовала в континентальном первенстве из-за низкого результата на чемпионате России, тем не менее, ей удалось попасть в состав сборной на ЧМ после того, как в феврале она завоевала Кубок России. Награда стала для Медведевой первой при ее новом наставнике — канадце Брайане Орсере.