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15:41 (мск), источник: Prosports.kz

Элизабет Турсынбаева стала 3-й после короткой программы на ЧМ-2019

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), передает Prosports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Наша соотечественница после проката в короткой программе набрала 75.96 балла и заняла 3-е место. Тем самым Элизабет получила право выступить в произвольной программе.

Лидерство захватила россиянка Алина Загитова, набравшая 82.08 балла.

Сайтама (Япония).

Чемпионат мира.

Женщины.

Короткая программа.

1. Загитова (Россия) — 82,08 балла.

2. Сакамото (Япония) — 76,86.

3. Турсынбаева (Казахстан) — 75,96.

4. Медведева (Россия) — 74,23.

5. Лим (Корея) — 72,91.

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