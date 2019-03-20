Элизабет Турсынбаева стала 3-й после короткой программы на ЧМ-2019
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), передает Prosports.kz.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), передает Prosports.kz.
Наша соотечественница после проката в короткой программе набрала 75.96 балла и заняла 3-е место. Тем самым Элизабет получила право выступить в произвольной программе.
Лидерство захватила россиянка Алина Загитова, набравшая 82.08 балла.
Сайтама (Япония).
Чемпионат мира.
Женщины.
Короткая программа.
1. Загитова (Россия) — 82,08 балла.
2. Сакамото (Япония) — 76,86.
3. Турсынбаева (Казахстан) — 75,96.
4. Медведева (Россия) — 74,23.
5. Лим (Корея) — 72,91.