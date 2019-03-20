Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила

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Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме начался для сборной России с большого успеха, пусть и промежуточного. Евгения Тарасова и Владимир Морозов безупречно откатали короткую программу и с мировым рекордом захватили лидерство в соревнованиях спортивных пар. Подопечные Максима Транькова зарядили болельщиков позитивом и воодушевили в преддверии выступления «одиночниц».



Евгения Медведева, Рика Кихира и Алина Загитова. Так жребий определил очерёдность выхода на лёд главных звёзд турнира. Вряд ли российские поклонники фигурного катания возражали бы против такого (или обратного) порядка девушек в тройке лидеров по итогам короткой программы. Вообще, перед первыми прокатами женщин интриг было предостаточно, но основные крутились вокруг этой троицы.

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Удастся ли Загитовой, Медведевой и Кихире выдержать напряжение? Или кто-то дрогнет уже в первом прокате?

Заявка подопечной Тутберидзе

Первые несколько часов на японском льду выступали фигуристки, для большинства из которых само участие в чемпионате мира — главное событие в жизни. Всё изменилось в предпоследней разминке. Девушки одна за одной выдавали чистые прокаты. Канадке Габриэль Дэйлман чуть-чуть не хватило, чтобы первой преодолеть рубеж в 70 баллов, а вот 16-летняя кореянка Ын Су Лим, поразившая идеальной техникой, с этой задачей справилась — 72,91. Американка Мэрайя Белл тоже откаталась без заметных ошибок и набрала больше 70, но подопечной своего тренера Рафаэля Арутюняна всё же уступила.

Во время следующего выступления у бортика впервые появилась Этери Тутберидзе. Тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой следила за катанием Элизабет Турсынбаевой и, судя по всему, увиденным осталась довольна. Представительница Казахстана прыгнула каскад тройной сальхов тройной тулуп во второй половине программы, получила отличные компоненты и набрала по-настоящему гроссмейстерские баллы по сумме. 75,96 балла — весомая заявка на самые высокие места по итогам короткой программы. А если вспомнить, что Элизабет имеет в арсенале четверной сальхов, то её шансы на медаль и вовсе становятся вполне реальными.

Судьи придерживают Самодурову

Закрывала предпоследнюю разминку чемпионка Европы Софья Самодурова. Чтобы опередить Турсынбаеву, ей было необходимо бить собственный рекорд сезона более чем на три балла. Ученица Алексея Мишина дебютный прокат на чемпионатах мира выполнила так же идеально, как и все предыдущие в этом сезоне. Другое дело, что по технической базе Соня уступает соперницам, и это нашло отражение на табло. Вдобавок арбитры не слишком высоко оценили и компоненты, в результате чего Самодурова перед выступлением последних шести спортсменок занимала только четвёртое место — 70,42 балла. Зато после её программы на арене в Сайтаме впервые появились российские флаги, которые по количеству уступали только японским.

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Повод продемонстрировать белые знамёна с красными кругами по центру у местных болельщиков появился сразу после возобновления соревнований. Действующая чемпионка Японии Каори Сакамото получила солидные надбавки за каскад тройной флип тройной тулуп, плюс бонус за тройной риттбергер во второй половине. Вкупе с щедрыми компонентами это помогло ей опередить Турсынбаеву, задрав планку борьбы за лидерство ещё выше — 76,86 балла.



Американка Бради Теннелл обошлась без падений и серьёзных ошибок, но от лучшего результата сезона оказалась далека и первой из заключительной разминки уступила Самодуровой. Любимица японской публики, двукратная медалистка чемпионатов мира Сатоко Мияхара откаталась на своём уровне, но даже высокие балла за компоненты не помогли ей подняться выше пятого промежуточного места.

Медведева делает свой максимум

Показать короткую программу оставалось только трём девушкам — зато каким. При выходе на лёд Евгении Медведевой многотысячная арена зашлась от восторга, а затем замерла, ловя каждое движение уникальной российской фигуристки. К сожалению, на первом же прыжковом элементе — каскаде тройной флип тройной тулуп — судьи увидели у Жени недокрут. В остальном «Тоска» у Медведевой получилась даже лучше, чем на Кубке России.

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Не самую сложную техническую составляющую и ту самую ошибку россиянка компенсировала выдающейся оценкой за компоненты — 36,63 балла. Это позволило ей занять третье промежуточное место вслед за Сакамото и Турсынбаевой.

Загитова в миллиметре от мирового рекорда

Следующей, если верить букмекерам, каталась главная фаворитка женских соревнований — японка Рика Кихира. Зал застыл в ожидании знаменитого тройного акселя, Рика зашла на коронный прыжок и… сделала «бабочку». Вместо тройного акселя в протоколе оказался одиночный, оцененный на ноль баллов. Кихира достойно справилась с ударом, без помарок докатала программу и оказалась максимально высоко, учитывая срыв обязательного элемента. 70,90 балла оставляют ей шанс на борьбу за медали.



В такой ситуации олимпийской чемпионке Алине Загитовой было необходимо забыть о провале главной соперницы. Наверное, о чём-то подобном Алине у бортика эмоционально говорила Этери Тутберидзе. Загитова настроилась просто идеально и выдала тот прокат, который от неё ждали в течение всего сезона. Блестящее попадание в музыку, чистые амплитудные прыжки. Зрители наблюдали за выступлением россиянки, затаив дыхание и забыв, что она хоронит шансы Японии на золото.

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После такого проката сомнений в лидерстве Загитовой и быть не могло, однако итоговая оценка всё равно заставила удивиться и восхититься. 82,08 балла — до мирового рекорда Кихиры в короткой программе не хватило всего 0,43 балла. Но сейчас это неважно, поскольку стабильный прокат в произвольной гарантирует Алине Загитовой единственный недостающий титул в карьере — звание чемпионки мира. А вместе с железобетонной заявкой на золото Алина выбила свою главную соперницу из сильнейшей разминки.