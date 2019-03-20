Медведевой надоело плакать

Медведева, занимающая четвертое место после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), сказала, что скучала по позитивным эмоциям. «С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались», — поделилась спортсменка.