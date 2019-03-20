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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведевой надоело плакать

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что ей надоело уходить со льда после прокатов в слезах. Слова спортсменки приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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Медведева, занимающая четвертое место после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), сказала, что скучала по позитивным эмоциям. «С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались», — поделилась спортсменка.

Короткая программа прошла 20 марта, ее выиграла россиянка Алина Загитова. Медведева отстала от нее на 7,85 балла. Фигуристка после выступления порадовалась тому, что откатала программу чисто, и сказала, что чувствует себя счастливым человеком.

Произвольную программу женщины покажут 22 марта. Турнир завершится 24 марта.

Смотрите также: Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ

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Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
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16:43 (мск)© Ньюстюб
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