«У нас в группе здоровая конкуренция». Загитова — после феноменальной короткой программы на ЧМ
После победы в короткой программе российская звезда поблагодарила тренеров за то, что они ее терпят.
После победы в короткой программе российская звезда поблагодарила тренеров за то, что они ее терпят.
Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 82,08
2. Каори Сакамото (Япония) — 76,86
3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 75,96
4. Евгения Медведева (Россия) — 74,23
5. Лим Юн Су (Корея) — 72,91
6. Мэрайя Белл (США) — 71,26
7. Рика Кихира (Япония) — 70,90
8. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,60
9. Софья Самодурова (Россия) — 70,42.
Олимпийскую чемпионку в Японии, пожалуй, приветствовали громче и ярче, чем многих местных спортсменов и чем это делают в России. Сотни плакатов «Алина» взмыли сразу после объявления о ее выходе на лед. После ее ухода на лед массово пришлось выходить местным девушкам-«уборщицам», которые принялись убирать разнообразные игрушки и цветы. Это традиция для фигурного катания, но здесь
Но на Загитовой были крики и визги. То, как толкались японские журналисты у экрана в
Об ощущениях после короткой программы и ожиданиях от произвольной:
— Прокатом я довольна. Очень тепло встречала японская публика, очень нравится здесь выступать, знаю, всегда здесь тепло поддерживаю. Чего ожидаю? Я хочу просто доказать себе, что я могу хорошо кататься.
О конкуренции на тренировках с Элизабет Турсынбаевой:
— (переглядывается с соперницей, обе улыбаются) В фигурном катании всегда есть конкуренция, и это всегда хорошо. У нас в группе здоровая конкуренция. Конечно, это подталкивает.
О том, как после сложного сезона удалось достичь такого результата:
— Хочу сказать, что многое не получалось на тренировках, я сильно нервничала. Мне кажется… Вернее, не кажется, я знаю, что мне очень помогли тренеры. Спасибо им за то, что они меня терпят — когда иногда не получается нужный всплеск эмоций. Думаю, что они меня правильно настроили, и я смогла показать лучший результат в этом сезоне.
О сравнении своего психологического состояния с чемпионатом Европы и том, как успокаивает нервы:
— Я, наверное, очень быстро забываю как хорошие, так и плохие прокаты. Поэтому после каждого старта у меня начинается новая работа. Просто смотрим, какие элементы хуже всего получаются и работаем над ними. Состояние? Спокойствие. У меня в Японии всегда такое. И это, вероятно, помогает.
О сравнении силы поддержки в Японии и России:
— В каждой стране болеют
Интересно, что после этого вопроса Алина даже обратилась шепотом к сидевшей рядом Турсынбаевой: «Вас у отеля ждали?». В ходе короткой дискуссии оказалось, что возле гостиницы Загитовой некоторые японские фанаты дежурят даже вечером и ночью.
Теперь у девушек — день отдыха. Евгения Медведева, которая также провела день идеально и много смеялась, уже в шутку пообещала сходить в «Макдоналдс» с Юдзуру Ханю. О планах Загитовой известно меньше, хотя нормального прохода в Токио ей и так не дадут. Этот день обязательно надо прожить правильно. Чтобы не спугнуть победный настрой.
Перед чемпионатом мира вряд ли кто сильно верил даже в одну золотую медаль сборной России. Теперь, с учетом первого места Евгении Тарасовой и Владимира Морозова после короткой спортивных пар, мы имеем реальные шансы на две и боремся за призы в парах и женском катании минимум двумя третями состава.