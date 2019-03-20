«У нас в группе здоровая конкуренция». Загитова — после феноменальной короткой программы на ЧМ

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Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) — 82,08

2. Каори Сакамото (Япония) — 76,86

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 75,96

4. Евгения Медведева (Россия) — 74,23

5. Лим Юн Су (Корея) — 72,91

6. Мэрайя Белл (США) — 71,26

7. Рика Кихира (Япония) — 70,90

8. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,60

9. Софья Самодурова (Россия) — 70,42.

Олимпийскую чемпионку в Японии, пожалуй, приветствовали громче и ярче, чем многих местных спортсменов и чем это делают в России. Сотни плакатов «Алина» взмыли сразу после объявления о ее выходе на лед. После ее ухода на лед массово пришлось выходить местным девушкам-«уборщицам», которые принялись убирать разнообразные игрушки и цветы. Это традиция для фигурного катания, но здесь все-таки любое проявление эмоций — это особенно. Обычный удачный прыжок сопровождается аплодисментами, и невольно закрадывается ощущение, что присутствуешь на каком-нибудь съезде Трудовой партии КНДР — настолько синхронно хлопает 17-тысячная арена.

Но на Загитовой были крики и визги. То, как толкались японские журналисты у экрана в пресс-центре перед ее выступлением, не сравнится ни с каким ожиданием Рики Кихиры. Каждый прыжок — «ой-ёй» или эпитеты типа «миленькая»… Загитова оптимистичные ожидания по итогам тренировок оправдала. Длительный перерыв в выступлениях пошел ей на пользу. Это было затишье перед бурей. До мирового рекорда Кихиры на чужой территории не хватило 0,43 балла. Перед произвольной программой отрыв от нее — 12 баллов, от Сакамото — 6. А главное, что и сама Алина впервые за долгое время была довольна собой и на пресс-конференции хоть и была задумчива, но улыбалась. Вот что сказала наша звезда.

Об ощущениях после короткой программы и ожиданиях от произвольной:

— Прокатом я довольна. Очень тепло встречала японская публика, очень нравится здесь выступать, знаю, всегда здесь тепло поддерживаю. Чего ожидаю? Я хочу просто доказать себе, что я могу хорошо кататься.

О конкуренции на тренировках с Элизабет Турсынбаевой:

— (переглядывается с соперницей, обе улыбаются) В фигурном катании всегда есть конкуренция, и это всегда хорошо. У нас в группе здоровая конкуренция. Конечно, это подталкивает.

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О том, как после сложного сезона удалось достичь такого результата:

— Хочу сказать, что многое не получалось на тренировках, я сильно нервничала. Мне кажется… Вернее, не кажется, я знаю, что мне очень помогли тренеры. Спасибо им за то, что они меня терпят — когда иногда не получается нужный всплеск эмоций. Думаю, что они меня правильно настроили, и я смогла показать лучший результат в этом сезоне.

О сравнении своего психологического состояния с чемпионатом Европы и том, как успокаивает нервы:

— Я, наверное, очень быстро забываю как хорошие, так и плохие прокаты. Поэтому после каждого старта у меня начинается новая работа. Просто смотрим, какие элементы хуже всего получаются и работаем над ними. Состояние? Спокойствие. У меня в Японии всегда такое. И это, вероятно, помогает.

О сравнении силы поддержки в Японии и России:

— В каждой стране болеют по-разному, поэтому я не скажу, что Россия чем-то отличается от Японии (В лучшую или худшую сторону — по-видимому, именно это имела в виду Алина. — Прим. «СЭ»). В Японии очень любят фигурное катание, всем сердцем. И я скажу, что да — они смотрят, выжидают, пока ты выйдешь из номера, и это очень приятно. И когда ты даешь автограф, у них прямо руки трясутся! Я говорю: «Спокойно, спокойно, все хорошо!» Не знаю. Здесь любят фигурное катание, и этим все сказано.

Интересно, что после этого вопроса Алина даже обратилась шепотом к сидевшей рядом Турсынбаевой: «Вас у отеля ждали?». В ходе короткой дискуссии оказалось, что возле гостиницы Загитовой некоторые японские фанаты дежурят даже вечером и ночью.

Теперь у девушек — день отдыха. Евгения Медведева, которая также провела день идеально и много смеялась, уже в шутку пообещала сходить в «Макдоналдс» с Юдзуру Ханю. О планах Загитовой известно меньше, хотя нормального прохода в Токио ей и так не дадут. Этот день обязательно надо прожить правильно. Чтобы не спугнуть победный настрой.