Шаг до мечты. Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира

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Мировой рекорд Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе. О таком начале чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме мы могли только мечтать. Подопечным Максима Транькова в этом сезоне никак не удавалось показать то, на что они способны, а многочисленные ошибки на тренировке лишь добавили тревоги болельщикам.

Но магия чемпионата мира сделала своё дело. Евгения и Владимир показали идеальный прокат и первыми в истории преодолели рубеж в 80 баллов при новой системе судейства. Фигуристы признались, что им помог крик Транькова от бортика. Наверняка Максим готов был кричать всю произвольную программу напролёт, лишь бы Женя и Володя выступили не хуже. Их преимущество над китайским дуэтом Вэньцзин Суй/Хань Цун составляло почти два балла.

Лучшая российская пара была в шаге от главного успеха в карьере и первого российского золота в Сайтаме. Блестящий дебют молодых россиян.

Блестящий дебют молодых россиян

Настоящая борьба за медали началась в предпоследней разминке. Сразу несколько дуэтов при чистом катании могли конкурировать со второй китайской парой Чэн Пэн/Цзинь Ян и россиянами Наталией Забияко/Александром Энбертом, уступавшим им полтора балла. Главные фавориты соревнований спортивных пар Ванесса Джеймс и Морган Сипре смогли отойти от провала в короткой программе и сохранили шансы на бронзу, однако их катание вновь не было идеальным. Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро с ответственностью не справились и вычеркнули себя из претендентов на пьедестал. Партнёр собрал целый букет ошибок, подтвердив репутацию слабого звена в этой паре.

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Третий российский дуэт, совсем молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после хорошей короткой программы в произвольной выступили просто блестяще. Было видно, что Саша борется за некоторые элементы, но ни одной заметной помарки ни она, ни партнёр не допустили. В целом их программа под музыку Чайковского отставила ощущение лёгкости и восторженности. И пусть пока по сложности они не могут тягаться с лидерами, но такое выступление на дебютном чемпионате мира стоит дорогого. Личные рекорды в произвольной программе и по сумме принесли им 140,31 балла.

Перед выступлением последних четырёх дуэтов Бойкова и Козловский проигрывали только французам, а значит, гарантировали себе шестое место. Отличный результат нашей молодой и очень талантливой пары!

Есть первая медаль России!

Борьба за медали должна была развернуться в сражении двух российских и двух китайских дуэтов. Первыми в заключительной разминке на лёд вышли Чэн Пэн и Цзинь Ян. С технической стороны прокат вышел почти безошибочным, но артистизма им явно не хватило. По второй оценке они проиграли французам более четырёх баллов и только за счёт серьёзного преимущества после короткой программы остались в роли лидеров. С Джеймс и Сипре их разделили всего 0,65 балла.

Стало ясно, что Забияко и Энберту предстоит не только догонять китайцев, но и сохранять перевес над французами. Ответственность не могла не давить, но Наташа с Сашей выдержали. В решающий момент они показали один из лучших прокатов в жизни. В такое чувственное и страстное катание просто невозможно не влюбиться, а чистые прыжки и выбросы не оставили судьям выбора. Забияко и Энберт естественно побили свой рекорд сезона. Совершенно непонятно, откуда у нашей пары взялось пятибалльное отставание от Джеймс и Сипре по компонентам.

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Но бог с ним, главное, по сумме Наталия и Александр обошли французов и гарантировали себе как минимум бронзу. Есть первая медаль сборной России на чемпионате мира в Сайтаме!

Россияне зажаты, китайцы великолепны

Первая российско-китайская дуэль осталась за Россией. Как бы хотелось, чтобы и в главном соперничестве победа тоже оказалась у нашей пары, и тут всё зависело от Тарасовой и Морозова. К сожалению, повторить безупречный вчерашний прокат Жене и Володе не удалось. Колоссальное давление явно сказывалось и мешало им кататься так же быстро, ярко и свободно, как накануне. Особенно зажатым выглядел партнёр. Показалось, будто боязнь ошибки сдерживала Владимира и не позволяла раскрепоститься, а две помарки на приземлении прыжков ударили по оценке за технику.

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Такая вожделенная золотая медаль сборной России оказалась под угрозой. Лидеры сборной России показали хороший прокат, избежали серьёзных ошибок и набрали высокие 147,26 балла. Всё бы хорошо, если бы впереди не было выступления китайцев. Вэньузин Суй и Хань Цун на четыре минуты захватили внимание каждого, кто пришёл на арену в Сайтаме. Буквально через несколько мгновений после начала программы как-то вылетело из головы, что они пытаются отобрать золото у российской пары. Хотелось просто смотреть и наслаждаться.

Как только прозвучали финальные аккорды произведения Эцио Боссо, весь зал поднялся на ноги, приветствуя лучший прокат сезона. А возможно, и в истории парного катания.

Ожидание оценок превратилось в формальность, а сразу два мировых рекорда с фантастическими оценками 155,60 балла за произвольную и 234,84 по сумме уже никого не удивили. Трудно однозначно сказать: хорошо это или плохо, но Тарасова и Морозов даже с идеальным прокатом остались бы вторыми. Может быть, поражение от этого станет чуть менее обидным.

В любом случае первая же дисциплина принесла сборной России две награды. И как бонус замечательное выступление молодой российской пары, сделавшей отличную заявку на будущие успехи.