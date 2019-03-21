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10:50 (мск), источник: Р-Спорт

Траньков о прокате Тарасовой/Морозова: Серебро ЧМ — большая победа для них

САЙТАМА (Япония), 21 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завоевав серебро чемпионата мира 2019 года, заслуживает уважения, считает тренер россиян Максим Траньков.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира-2019 проходит на «Супер Арене» в японской Сайтаме. В четверг Тарасова/Морозов набрали 228,47 балла по итогам обеих программ и заняли второе место, уступив китайскому дуэту Вэньцзин Суй и Хань Цуну.

«Не знаю, могли ли лучше, потому что ребята приучили болельщиков и специалистов к тому, что они не очень устойчивые психологически, после больших успехов в короткой они проваливали произвольную, а если проваливали короткую, то вылезали за счет произвольной. То, что ребята сегодня сделали, я считаю большой победой для них», — сказал Траньков журналистам.

«Они показали, что могут бороться и показывать пусть не шикарное катание — сегодня катания практически не было, а была борьба за элементы. Но хотя бы я увидел эту борьбу и теперь должно поменяться очень многое. Они должны понять, что они способны конкурировать с самыми лучшими парами в мире», — добавил тренер.

Он отметил высокий уровень победителей турнира. «Китайцы на сегодняшний день если чисто катаются, то практически непобедимы, но и у них есть слабые места, которыми нужно воспользоваться в нужный момент», — рассказал Траньков.

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