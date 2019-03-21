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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские фигуристы выиграли серебро в соревнованиях пар на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные награды в соревнованиях пар на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун стали победителями по итогам короткой и произвольной программ, установив мировой рекорд (234,84 балла). Отечественная пара набрала 228,47 балла. Бронзовые медали также достались россиянам. Наталья Забияко и Александр Энберт получили по итогам выступлений 217,98 балла.

20 марта в соревнованиях по одиночному катанию победу по итогам короткой программы праздновала 16-летняя Алина Загитова. Россиянка опередила японскую фигуристку Каори Сакомото и представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву. Ее соотечественница Евгения Медведева заняла четвертое место.

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Чемпионат мира проходит в японской Сайтаме. Соревнования продлятся до 24 марта.

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