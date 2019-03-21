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15:41 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева исполнила фирменный каскад Загитовой на тренировке на ЧМ

САЙТАМА (Япония), 21 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева исполнила каскад из тройных лутца и риттбергера на тренировке на чемпионате мира в Японии.

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9
фотографий
9
фотографий

Чемпионат мира проходит на «Супер Арене» в Сайтаме. Медведева занимает четвертое место после проката короткой программы, лидирует олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова.

На тренировке в четверг Медведева один раз исполнила каскад лутц — риттбергер, который является фирменным элементом Загитовой. За счет него олимпийская чемпионка достигала перевеса в технической оценке над многим конкурентками на протяжении прошлого сезона.

Под музыку произвольной программы на тренировке Медведева чисто исполнила сольный лутц, каскад тройной сальхов — тройной риттбергер, каскад флип — тулуп — риттбергер, а также сольный тройной флип с помаркой и недокрутом.

Загитова чисто исполнила все элементы во время тренировки.

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