Алине стены не помогут. Допинг-офицеры в Японии лишили Загитову сна

Источник: AFP 2019

На чемпионате мира в Японии завершился второй соревновательный день. В борьбу за медали вступили мужчины. К сожалению, наши фигуристы на медали почти не претендуют. Зато до золота хочет дотянуться Загитова, но ей даже не дают толком выспаться.

«Стыдно. Простите»

В мужском одиночном катании российские болельщики могли рассчитывать на медали только в случае какого-то чудесного для нас и кошмарного для соперников стечения обстоятельств. Короткая программа показала, что чуда ждать не придётся. Медалей — тоже.

Читайте также Шаг до мечты. Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира

Приятно удивил Андрей Лазукин. В начале сезона многие вообще признавали его только как парня Елизаветы Туктамышевой, однако Андрей своими результатами пробил себе путь на чемпионат мира, пусть и в последний момент, а теперь и в Японии подтверждает свой уровень. Итоговое 11-е место после короткой программы — достойный результат для нашего дебютанта.

Самарин и Коляда на чемпионат мира приехали не в первый раз, однако опыт не помог им навязать борьбу лидерам. Михаил — 10-й, Александр — 20-й. Причём Саша был так расстроен своим прокатам, что сразу после него извинился перед болельщиками: «Стыдно. Простите».



А разорвал всех американец Нэйтан Чен, который идеально исполнил всю программу, включая четверной лутц и тулуп в каскаде. К его первому месту нет никаких вопросов. Отрыв от второй строчки — более десяти баллов. И Нэйтан, конечно, стал главным претендентом на золото.

Полуночный допинг-тест

Если в мужском катании у наших спортсменов всё непросто, то в женском в первый же день турнира была сделана впечатляющая заявка на успех. Алина Загитова очень здорово откатала короткую программу, что в сочетании с ошибками конкуренток дало ей солидное преимущество: более пяти баллов. Теперь, чтобы взять золото, нужно просто избежать грубых ошибок.

Чтобы не ошибаться, Алина сама должна чувствовать себя уверенно, всё должно идти по плану. Однако сразу после короткой программы олимпийскую чемпионку из равновесия выбили. Стало известно, что после проката она проходила допинг-тест и задержалась аж до трёх часов ночи!

Смотрите также: Самые красивые фигуристки чемпионата мира

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Учитывая, что соревнования завершились около девяти вечера, Алина не могла полноценно отдыхать на протяжении шести часов после своего проката. Это, конечно, не критично, но весьма неприятно. Нет никакого подтверждения тому, что задержка могла быть инициирована по чьему-то злому умыслу. Но в любом случае японские стены Загитовой пока не помогают.



Будем надеяться, что к завтрашней произвольной программе Загитова успеет выспаться.

Лезвием по ноге. Умышленно?

А вот 22-летнюю американскую фигуристку Мэрайю Белл, завершившую короткую программу на шестом месте, вообще могут не допустить до второго проката.

Всё дело в том, что во время тренировочных прокатов Белл столкнулась с кореянкой Лим Ён Су и ударила ей лезвием конька по ноге. Корейская сторона усмотрела в этом столкновении умысел и подала официальную жалобу на американку. ISU уже начал расследование данного инцидента.

Любопытно, что американка пока так и не извинилась перед пострадавшей соперницей, которой, между прочим, уступила: Лим Ён Су закончила короткую программу на пятом месте.



Столкновения спортсменов на разминке время от времени случаются. Буквально два дня назад на чемпионате мира друг в друга врезались француженка Ванесса Джеймс и итальянец Маттео Гуаризе. Происшествие выглядело жёстким, но, к счастью, никто серьёзно не пострадал.



Итальянец и француженка друг друга точно не видели. Но бывают и более спорные ситуации. Российские поклонники фигурного катания до сих пор с неудовольствием вспоминают Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где на раскатке канадка Джеми Сале врезалась в колено Антона Сихарулидзе. «Может быть, у Сале глаза немного косят», — отшучивался позже российский фигурист. Однако на льду было не до смеха — фаворит едва-едва избежал травмы.