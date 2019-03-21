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14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Очень разочарован своим выступлением». Ханю — о короткой программе на ЧМ

Японский фигурист Юдзуру Ханю признался, что разочарован своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.

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Источник: РИА "Новости"

24-летний спортсмен занимает промежуточное третье место — он набрал 94,87 балла.

— Я очень разочарован своим выступлением, — приводит слова Ханю журналист Джеки Вонг в своем Твиттере. — Я допустил очень большую ошибку. Буду думать, что нужно улучшить в произвольной программе. Я очень рад за Чена и Брауна. Они — замечательные фигуристы. Я очень хотел хорошо выступить на домашнем чемпионате мира. Давление? Оно исходит не от японских фанатов, а от меня самого.

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