«Очень разочарован своим выступлением». Ханю — о короткой программе на ЧМ

— Я очень разочарован своим выступлением, — приводит слова Ханю журналист Джеки Вонг в своем Твиттере. — Я допустил очень большую ошибку. Буду думать, что нужно улучшить в произвольной программе. Я очень рад за Чена и Брауна. Они — замечательные фигуристы. Я очень хотел хорошо выступить на домашнем чемпионате мира. Давление? Оно исходит не от японских фанатов, а от меня самого.