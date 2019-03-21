«Очень разочарован своим выступлением». Ханю — о короткой программе на ЧМ
Японский фигурист Юдзуру Ханю признался, что разочарован своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.
Японский фигурист Юдзуру Ханю признался, что разочарован своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.
24-летний спортсмен занимает промежуточное третье место — он набрал 94,87 балла.
— Я очень разочарован своим выступлением, — приводит слова Ханю журналист Джеки Вонг в своем Твиттере. — Я допустил очень большую ошибку. Буду думать, что нужно улучшить в произвольной программе. Я очень рад за Чена и Брауна. Они — замечательные фигуристы. Я очень хотел хорошо выступить на домашнем чемпионате мира. Давление? Оно исходит не от японских фанатов, а от меня самого.