Коляду призвали извиниться за проваленный прокат на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Ягудин отметил, что ему хотелось бы услышать от Коляды и его тренера извинения. Он вспомнил фразу российского фигуриста Александра Самарина «Простите, нам стыдно». Самарин также неудачно выступил в короткой программе в Сайтаме, заняв 20-е место.

24-летний Коляда показал 10-й результат в короткой программе. Победителем стал американский фигурист Натан Чен. В прошлогоднем турнире россиянин занял второе место на этом же этапе.

В короткой программе среди женщин лучшей стала россиянка Алина Загитова. Она опередила японку Каори Сакомото и представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву.