Авербух: Загитовой нужно аплодировать, но не хочется ее сглазить

«Хочется в первую очередь сказать “браво” Алине и команде (Этери) Тутберидзе. Сейчас очень сложный сезон, Алину лихорадило. Но настолько она была убедительна в короткой программе, что прям хочется аплодировать. Не хочется сглазить, но хочется, чтобы в произвольной программе было так же. Отрыв достаточно приличный. В случае безошибочного выступления Загитова гарантирует себе золотую медаль. Будем надеяться, что ошибок не будет», — сказал Авербух по телефону.