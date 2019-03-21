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17:49 (мск), источник: Р-Спорт

Авербух: Загитовой нужно аплодировать, но не хочется ее сглазить

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская фигуристка Алина Загитова продемонстрировала блестящее выступление в короткой программе на чемпионате мира, но не хочется ее сглазить перед произвольным прокатом, заявил РИА Новости обладатель серебряной медали Олимпийских игр-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

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Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова лидирует по итогам короткой программы (82,08 балла). На второй строчке расположилась японка Каори Сакамото (76,86).

«Хочется в первую очередь сказать “браво” Алине и команде (Этери) Тутберидзе. Сейчас очень сложный сезон, Алину лихорадило. Но настолько она была убедительна в короткой программе, что прям хочется аплодировать. Не хочется сглазить, но хочется, чтобы в произвольной программе было так же. Отрыв достаточно приличный. В случае безошибочного выступления Загитова гарантирует себе золотую медаль. Будем надеяться, что ошибок не будет», — сказал Авербух по телефону.

Произвольная программа в женском одиночном катании на чемпионате мира в Сайтаме начнется в пятницу в 17:30 по местному времени (11:30 мск).

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