Авербух: Загитовой нужно аплодировать, но не хочется ее сглазить
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Василий
Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова лидирует по итогам короткой программы (82,08 балла). На второй строчке расположилась японка Каори Сакамото (76,86).
«Хочется в первую очередь сказать “браво” Алине и команде (Этери) Тутберидзе. Сейчас очень сложный сезон, Алину лихорадило. Но настолько она была убедительна в короткой программе, что прям хочется аплодировать. Не хочется сглазить, но хочется, чтобы в произвольной программе было так же. Отрыв достаточно приличный. В случае безошибочного выступления Загитова гарантирует себе золотую медаль. Будем надеяться, что ошибок не будет», — сказал Авербух по телефону.
Произвольная программа в женском одиночном катании на чемпионате мира в Сайтаме начнется в пятницу в 17:30 по местному времени (11:30 мск).