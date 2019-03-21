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22:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова потеряла веру в российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Японии. Ее слова приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Тарасова заявила, что в мужском фигурном катании необходимо ждать новое поколение. «Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет», — отметила она.

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В одиночном мужском катании лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, после короткой программы расположившийся на 10-м месте (84,23 балла). Первое место досталось американцу Натану Чену (107,40 балла) — разрыв от Коляды составил более чем 20 баллов.

Еще два российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11-е и 20-е места.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал Коляду за его выступление и призвал его извиниться перед болельщиками.

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