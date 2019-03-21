Тарасова потеряла веру в российских фигуристов
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Японии. Ее слова приводит ТАСС.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Японии. Ее слова приводит ТАСС.
Тарасова заявила, что в мужском фигурном катании необходимо ждать новое поколение. «Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет», — отметила она.
Еще два российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11-е и 20-е места.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал Коляду за его выступление и призвал его извиниться перед болельщиками.