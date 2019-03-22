Российские фигуристы Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на ЧМ
САЙТАМА /Япония/, 22 марта. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после
САЙТАМА /Япония/, 22 марта. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после
Российские фигуристы получили за свой прокат 83,94 балла. Первое место занимает французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (88,42), побивший собственный мировой рекорд в короткой программе. Предыдущее достижение они установили на чемпионате Европы 2019 года в Минске — 84,79 балла. Третьими идут россияне Александра Степанова и Иван Букин (83,10).
Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года, в их активе три золотые медали чемпионатов мира и пять — европейских первенств. Также на их счету серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Французам также принадлежит рекорд мира в произвольном танце (133,19) и рекорд по общей сумме баллов (217,98).
Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами финала
Произвольный танец фигуристы покажут 23 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта показательными выступлениями.
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