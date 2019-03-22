Российские фигуристы Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на ЧМ

Российские фигуристы получили за свой прокат 83,94 балла. Первое место занимает французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (88,42), побивший собственный мировой рекорд в короткой программе. Предыдущее достижение они установили на чемпионате Европы 2019 года в Минске — 84,79 балла. Третьими идут россияне Александра Степанова и Иван Букин (83,10).

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года, в их активе три золотые медали чемпионатов мира и пять — европейских первенств. Также на их счету серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Французам также принадлежит рекорд мира в произвольном танце (133,19) и рекорд по общей сумме баллов (217,98).