Медальный ритм. Российские танцоры уступили только французам

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 88,42

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 83,94

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,10

4. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 83,09

5. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 82,84

6. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 82,32

7. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 81,99

8. Пайпер Жиль/Поль Пуарье (Канада) — 80,44.

Лучше и быть не могло. Такой вывод можно сделать по итогам ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Два российских дуэта в тройке лучших, а впереди лишь те, кого судьи считают небожителями.

Два дуэта в борьбе за медали

Виктория Синицина и Никита Кацалапов два месяца назад в Минске лишились шансов на медали чемпионата Европы именно в коротком танце. Сейчас же в Сайтаме они выдали, наконец, такое танго, что удивились, наверное, даже судьи. Во всяком случае, их итоговая оценка — 83,94 — чуть менее балла уступала мировому рекорду.

При этом Синицина и Кацалапов вышли на лед первыми в предпоследней разминке, то есть за ними выступали еще девять дуэтов. Обычно судьи чуть зажимают оценки тем, кто выступает не в сильнейшей разминке, понимая, что дальше могут катать еще сильнее. Сами фигуристы после завершения проката признались, что можно выдохнуть и теперь уже сосредоточиться на произвольном танце. А еще сказали, что ради таких прокатов работают чуть ли не круглые сутки.

Они уже давали интервью, а на лед один за другим выходили следующие участники. И никто до последней пары не смог превзойти результат Синициной и Кацалапова. Включая Александру Степанову и Ивана Букина. По ходу сезона ученикам Александра Свинина и Ирины Жук не ставили четвертый уровень в секции танго, но на этот раз техническая бригада к их прокату претензий не имела.

По большому счету, все решали исключительно судейские плюсы (в данном случае минусов не было). И Степанова с Букиным расположились следом за Синициной и Кацалаповым, уступая партнерам по национальной команде 0,84 балла. После проката Александры и Ивана стало ясно, что в тройке лучших в ритм-танце будут два российских дуэта. Такого на чемпионатах мира не было уже очень и очень давно.

Французов приравняли к богам

Впереди наших фигуристов только многократные и действующие чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. За свое танго они получили невероятные 88,42 балла — это мировой рекорд. То есть разница между ними и всеми остальными в пять баллов. Для этого французы должны были откатать танго жизни. Видимо, их уже приравняли к богам.

На взгляд не технического специалиста и не арбитра, а просто зрителя, такой колоссальной разницы в прокатах чемпионов мира и остальных участников не было. Но тем, кто выставляет оценки, виднее. Кстати, техбригада очень лояльно отнеслась к выставлению уровней за конкретные элементы. Не только нашим спортсменам, но и остальным уровни не понижали.

Интересно, что пары, занимающие после ритм-танца места со второго по шестое, то есть попавшие в сильнейшую разминку, втиснулись в полтора балла. А разница между Степановой/Букиным и американцами Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью составила всего 0,01 (одну сотую!) балла.