Текущие события
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Колумбия
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Боливия
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Болгария
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Аргентина
Венесуэла
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс1
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз1
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл ПредаторзБ1
Питтсбург Пингвинз2
Футбол. Сборные
03:00
США1
Эквадор0
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс4
Нью-Йорк Айлендерс0
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз4
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Все события
Фоторепортажи
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медальный ритм. Российские танцоры уступили только французам

На чемпионате мира в Сайтаме завершился ритм-танец.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 88,42
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 83,94
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,10
4. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 83,09
5. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 82,84
6. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 82,32
7. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 81,99
8. Пайпер Жиль/Поль Пуарье (Канада) — 80,44.

Лучше и быть не могло. Такой вывод можно сделать по итогам ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Два российских дуэта в тройке лучших, а впереди лишь те, кого судьи считают небожителями.

Два дуэта в борьбе за медали

Виктория Синицина и Никита Кацалапов два месяца назад в Минске лишились шансов на медали чемпионата Европы именно в коротком танце. Сейчас же в Сайтаме они выдали, наконец, такое танго, что удивились, наверное, даже судьи. Во всяком случае, их итоговая оценка — 83,94 — чуть менее балла уступала мировому рекорду.

При этом Синицина и Кацалапов вышли на лед первыми в предпоследней разминке, то есть за ними выступали еще девять дуэтов. Обычно судьи чуть зажимают оценки тем, кто выступает не в сильнейшей разминке, понимая, что дальше могут катать еще сильнее. Сами фигуристы после завершения проката признались, что можно выдохнуть и теперь уже сосредоточиться на произвольном танце. А еще сказали, что ради таких прокатов работают чуть ли не круглые сутки.

Они уже давали интервью, а на лед один за другим выходили следующие участники. И никто до последней пары не смог превзойти результат Синициной и Кацалапова. Включая Александру Степанову и Ивана Букина. По ходу сезона ученикам Александра Свинина и Ирины Жук не ставили четвертый уровень в секции танго, но на этот раз техническая бригада к их прокату претензий не имела.

По большому счету, все решали исключительно судейские плюсы (в данном случае минусов не было). И Степанова с Букиным расположились следом за Синициной и Кацалаповым, уступая партнерам по национальной команде 0,84 балла. После проката Александры и Ивана стало ясно, что в тройке лучших в ритм-танце будут два российских дуэта. Такого на чемпионатах мира не было уже очень и очень давно.

Французов приравняли к богам

Впереди наших фигуристов только многократные и действующие чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. За свое танго они получили невероятные 88,42 балла — это мировой рекорд. То есть разница между ними и всеми остальными в пять баллов. Для этого французы должны были откатать танго жизни. Видимо, их уже приравняли к богам.

На взгляд не технического специалиста и не арбитра, а просто зрителя, такой колоссальной разницы в прокатах чемпионов мира и остальных участников не было. Но тем, кто выставляет оценки, виднее. Кстати, техбригада очень лояльно отнеслась к выставлению уровней за конкретные элементы. Не только нашим спортсменам, но и остальным уровни не понижали.

Интересно, что пары, занимающие после ритм-танца места со второго по шестое, то есть попавшие в сильнейшую разминку, втиснулись в полтора балла. А разница между Степановой/Букиным и американцами Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью составила всего 0,01 (одну сотую!) балла.

Совсем немного уступают пятерке дуэтов итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также канадцы Пайпер Жиль и Поль Пуарье. Это значит, что битва за серебряную и бронзовую медали будет очень жаркой. Ну, а с чемпионством все уже решено.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Дзюба подсказывал, куда прыгать. Что окружало поражение России
Депай поиздевался над Беларусью. Обзор отборочных матчей Евро
Кучеров установил рекорд 20-летия в НХЛ (видео)
«Бельгии ничто не угрожало». Что пишут в Европе об игре России
Алина Кабаева: где она сейчас? (фотогалерея)
Русский форвард в одиночку обыграл американский клуб НХЛ (видео)
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь