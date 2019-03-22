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11:55 (мск), источник: ТАСС

Васильев: Фигуристка Турсынбаева может войти в историю, исполнив четверной сальхов на ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 22 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева имеет хороший шанс войти в историю фигурного катания на чемпионате мира в Сайтаме, если все-таки исполнит в произвольной программе сальхов в четыре оборота. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Олег Васильев.

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Источник: РИА "Новости"

Ученица Этери Тутберидзе Турсынбаева идет третьей после короткой программы (75,96 балла). Лидирует россиянка Алина Загитова, показавшая свой лучший результат в сезоне — 82,08 балла. Второе место занимает японка Каори Сакамото (76,86 балла).

«Если она его не сделает, заведомо отдаст свое место, каким бы оно ни было, соперницам. Но если она сделает его чисто, у спортсменки есть шанс сотворить историю — прыгнуть четверной сальхов на взрослом чемпионате мира. Она была близка к нему на Универсиаде — я это видел своими глазами, это была хорошая разумная попытка, докрученный сальхов с хорошей высотой», — считает Васильев.

После короткой программы Турсынбаева сообщила о намерении исполнить четверной сальхов в произвольной программе чемпионата мира. «Сальхов — мой любимый прыжок», — отметила фигуристка.

Произвольную программу одиночницы представят 22 марта.

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