Васильев: Фигуристка Турсынбаева может войти в историю, исполнив четверной сальхов на ЧМ

«Если она его не сделает, заведомо отдаст свое место, каким бы оно ни было, соперницам. Но если она сделает его чисто, у спортсменки есть шанс сотворить историю — прыгнуть четверной сальхов на взрослом чемпионате мира. Она была близка к нему на Универсиаде — я это видел своими глазами, это была хорошая разумная попытка, докрученный сальхов с хорошей высотой», — считает Васильев.