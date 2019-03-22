Васильев: Фигуристка Турсынбаева может войти в историю, исполнив четверной сальхов на ЧМ

Ученица Этери Тутберидзе Турсынбаева идет третьей после короткой программы (75,96 балла). Лидирует россиянка Алина Загитова, показавшая свой лучший результат в сезоне — 82,08 балла. Второе место занимает японка Каори Сакамото (76,86 балла).
«Если она его не сделает, заведомо отдаст свое место, каким бы оно ни было, соперницам. Но если она сделает его чисто, у спортсменки есть шанс сотворить историю — прыгнуть четверной сальхов на взрослом чемпионате мира. Она была близка к нему на Универсиаде — я это видел своими глазами, это была хорошая разумная попытка, докрученный сальхов с хорошей высотой», — считает Васильев.
После короткой программы Турсынбаева сообщила о намерении исполнить четверной сальхов в произвольной программе чемпионата мира. «Сальхов — мой любимый прыжок», — отметила фигуристка.
Произвольную программу одиночницы представят 22 марта.