Загитова завоевала золото на чемпионате мира, Медведева стала третьей

По итогам короткой и произвольной программ она набрала 237,50 балла.

Еще одна представительница России Софья Самодурова расположилась на восьмой строчке — 208,58.

По итогам турнира Россия сохранила три квоты в женском фигурном катании на следующий чемпионат мира, который пройдет в марте 2020 года в Монреале.