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15:34 (мск), источник: Р-Спорт

Загитова завоевала золото на чемпионате мира, Медведева стала третьей

САЙТАМА (Япония), 22 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

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По итогам короткой и произвольной программ она набрала 237,50 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана — 224,76.

Третье место заняла россиянка Евгения Медведева — 223,80.

Еще одна представительница России Софья Самодурова расположилась на восьмой строчке — 208,58.

По итогам турнира Россия сохранила три квоты в женском фигурном катании на следующий чемпионат мира, который пройдет в марте 2020 года в Монреале.

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