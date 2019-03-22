Загитова завоевала золото на чемпионате мира, Медведева стала третьей
САЙТАМА (Япония), 22 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
САЙТАМА (Япония), 22 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
По итогам короткой и произвольной программ она набрала 237,50 балла.
Второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана — 224,76.
Третье место заняла россиянка Евгения Медведева — 223,80.
Еще одна представительница России Софья Самодурова расположилась на восьмой строчке — 208,58.
По итогам турнира Россия сохранила три квоты в женском фигурном катании на следующий чемпионат мира, который пройдет в марте 2020 года в Монреале.